هل تذكرون الأمير السعودي النائم “الوليد بن خالد” الذي دخل في غيبوبة منذ 15 عامًا؟؟ .. شاهدوا ردة فعله المفاجئة مع عمته! (فيديو)

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عدن - نيرة ابو خليفة - أظهر مقطع فيديو ردة فعل مفاجئة من ‏الأمير الوليد بن خالد بن طلال، مع عمته الأميرة نورة بنت طلال بن عبدالعزيز، بعد أن وجهت له التحية. ووثق الفيديو المتداول على موقع “تويتر”، لحظة إلقاء الأميرة “نورة” التحية على الأمير “الوليد”، ليفاجئها الأخير بتحريك يده أكثر من مرة؛ تفاعلًا معها. جديد أخبار دوت الخليج: وكان الأمير “الوليد بن خالد بن طلال” قد تعرض لحادث سير عام 2005 خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة. لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــــــــا

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