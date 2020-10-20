نشكركم على قرائتكم خبر أول تعليق سعودي (صادم) على وفاة صائب عريقات .. آل الشيخ يشمت: أغبى خلق الله وحادثة مضحكة! على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - قال الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، إنه عندما “أُصيب (عريقات) بكورونا واشتد عليه المرض لم يذهب إلى مستشفيات تركيا ولا إيران وإنما تم نقله إلى مستشفى في إسرائيل”.

وأضاف “آل الشيخ” في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” : “هذه الحادثة المضحكة المبكية تثبت أن مغفلي العرب الداعمين للفصائل والمصفقين لهم من أغبى خلق الله عندما يعترضون على التطبيع.. (عريقات) وضعكم في حيص بيص”.

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الجدير بالذكر أن التلفزيون الفلسطيني أعلن وفاة أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وفقا لصحيفة اليوم السابع.