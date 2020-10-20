شاهد كيف كان مصير الوفد الإماراتي المطبع مع إسرائيل أثناء زيارته المسجد الأقصى (فيديوهات)

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عدن - نيرة ابو خليفة - تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعا مصورا يظهر لحظة وجود الوفد في المسجد الأقصى في الوقت الذي كانوا يلتقطون فيه الصور، ليقترب أحد الأشخاص مطالبا إياهم بالخروج وطردهم من المسجد. وبحسب الفيديو المتداول، فإن وفدا من 3 إماراتيين وصل إلى المسجد الأقصى عبر باب السلسلة، وسط وحراسة الشرطة الإسرائيلية، وخلال تجوله داخل مسجد قبة الصخرة والتقاطه الصور، قام المصلون والحراس بطرده من المسجد، مرددين شعارات ضد التطبيع. جديد أخبار دوت الخليج:

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