منة عرفة تكشف تفاصيل دورها المثير في “إسعاف يونس”.. فيديو

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٣ مساءً (دوت الخليج)

أوضحت الفنانة الشابة منة عرفة، في مقابلة مع برنامج “The Insider” بالعربي على تليفزيون دبي. بأنها تكاد تكون قد أرغمت على صبغ شعرها باللون الأحمر، الذي تظهر به في مسلسل “شارع 9”.

وأضافت منة، إن جودة دورها في “شارع 9” ومساحته الكبيرة وجرأته. كلها أمور شجعتها وحمستها لدور من المنتظر أن يقدمها بطريقة مختلفة، ولهذا لم تمانع في صبغ شعرها بالأحمر، ولاحقا وجدت أنها تحبه أكثر من الألوان الأخرى.

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كما اعترفت منة عرفة بأنها قلقت وتوترت في البداية وهي مقبلة على المشاركة في بطولة مسلسل “إسعاف يونس”، فهي محاطة بممثلين لهم باع طويل في الكوميديا، إلى أن دخلت كواليس المسلسل المضحكة جدا، وتغير كل شيء.

وعن سؤالها إذا كان الشعر الأسود والنظارة يعكسان شخصية جادة وقورة تظهر بها في “إسعاف يونس”، أجابت منة إنها تجسد شخصية طبيبة مرحة تحب “يونس” – محمد أنور – بشدة، وهو لا يبادلها نفس الشعور إطلاقا، وتحاول على مدار أحداث المسلسل لفت نظره، ولا يوجد في الدور أي وقار.

والجدير بالذكر، مسلسل “إسعاف يونس” بطولة محمد أنور، وسارة سلامة، ومنة عرفة، ومحمد علي رزق، وإيمان السيد، وأحمد محارب، وهو تأليف فاروق هاشم، ومصطفى عمر، وكتابة أحمد محارب، وخليفة سمير، وأحمد فوزي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج شركة “سينرجي”.



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