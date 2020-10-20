بعد عمليات التجميل.. شاهد كيف أصبحت ملامح الفنانة أبرار (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الثلاثاء ، ٢٠ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٤٩ مساءً (دوت الخليج )

خضعت الفنانة أبرار الكويتية خلال الفترة الماضية لعملية تجميل في أنفها إلا أن العملية لم تحقق لها النتائج المطلوبة.

وبعدها سعت إلى إجراء عملية أخرى لإصلاح المضاعفات التي تسببت بها العملية الأولى، إلا أنه على ما يبدو، لم تكن عملية تجميل الأنف هي العملية الوحيدة التي خضعت لها .

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زواج أبرار

تزوجت ثلاث مرات، وكان ثمرة زواجها الأول ابنتيها، ملاك وزهراء. ومن زواجها الثاني انجبت ابنتيها آية وفاطمة، ومن زوجها الثالث أنجبت ابنها يوسف .

عمليات تجميل

فاجأت الفنانة أبرار الكويتية جمهورها بأحدث ظهور لها بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف للمرة الثانية ، مرجعة ذلك إلى تعرضها للسقوط في الصغر وهو ما تسبب في انحراف للأنف والتأثير على السمع، نتيجة التأثير على أعصاب الوجه، وهو ما دفعها للخضوع لعملية تجميل أنفها الأولى والتي بائت بالفشل وتسببت في تفاقم المشكلة.

وقالت أبرار أن العملية الأولى تسببت في مضاعفات أكبر مما كانت عليه، وحاولت البحث عن طبيب آخر يقبل بتعديل الأنف وعلاج ما تعرضت له، لتخضع لعملية التجميل الثانية في إيران، والتي كانت خطوة لتعديل النتائج التي نتجت عن العملية الأولى، حيث تم استبدال عظام الأنف المهشمة في أنفها ببلاستيك في العملية الجراحية الثانية.

تقول الفنانة الكويتية إن ما حدث يعد تعديل وليس تجميل، ويذكر أن عملية تجميل أنفها الثانية ليست هي عملية التجميل الوحيدة التي خضعت لها ، حيث لجأت لتغيير بعض ملامحها وأبرزها نفخ الشفاه، والتي ظهرت بوضوح في جلسات التصوير الأخيرة، كما أكدت أنها ستخضع لعملية نحت لجسمها.

وقالت أبرار الكويتية في أحد تصريحاتها أنها تستغرب من إتجاه بعض الفنانات لإخفاء خضوعهن لعمليات تجميل.

أعمال فنية

عند دخولها المجال الفني كانت الفنانة أبرار الكويتية ترتدي الحجاب، ولكنها في عام 2013 قررت خلعه. وقدمت العديد من الأعمال التليفزيونية منها جبل المودة، البيت أسرار، ساهر الليل، حيتان وذئاب، الاعتذار، تاكسي تحت الطلب، طول بالك، الهدامة، العقيد شامة، وأسرار القلوب

وفي عام 2010 قامت بتقديم برنامج حمل اسم «فواح» وهو عبارة عن ديوانية نسائية تخاطب الفئات العمرية من 25 عاماً وما فوق ويتناول مواضيع وقضايا مختلفة تطرح للنقاش مع آراء المشاهدين وذلك على قناة العدالة، وشاركت بالعديد من المقاطع الكوميدية القصيرة على موقعي يوتيوب وانستغرام. هي خريجة المعهد التطبيقي قسم فن تجميل وميك أب.





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