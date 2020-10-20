فنان مصري: عادل إمام منعني من التمثيل معه لأني أضحكت الجمهور أكثر منه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشف الفنان المصري رضا حامد موقفاً قاسياً تعرض له من الفنان الكبيرعادل إمام، أثناء تصوير فيلم "أمير الظلام"، مشيراً إلى أن دوره حقق نجاحاً كبيراً بين الجمهور.

وقال رضا حامد أثناء استضافته ببرنامج "90 دقيقة"، أنه عندما كان يصور فيلم "أمير الظلام" مع الفنان عادل إمام، أخبره أحد الأشخاص المقربين بأن الزعيم لن يشاركه في أعمال أخرى بعد انتهاء تصوير "أمير الظلام"، معلقا: "أحد المقريبن من أستاذ عادل قالي أنت نورت أكثر منه ومش هتشتغل تاني معاه قولتله أنت كذاب". بحسب روسيا اليوم.

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وتابع حامد، أنه عندما ذهب إلى الزعيم يطالبه بالعمل في فيلمه الجديد رفض وقال له: "أنا قدمتك خلاص في الفيلم شوف حالك بعيد عني"، موضحا أن رد فعل الزعيم كان صدمة كبيره له، مؤكداً أنه بعد ذلك قرر الانطلاق إلى المسرح واستطاع أن يثبت مهارته ولفت نظر الجمهور له بخفه ظله، حتى توقع له الفنان الراحل سعيد عبد الغني أن نهاية حياته ستكون على خشبة المسرح.

وكان الفنان رضا حامد، اتهم الزعيم عادل إمام بطرده من مسرحية "بودي جارد"، بعد مشاركته في هذا العمل المسرحي لمدة تسعة أعوام.

وقال رضا حامد، في تصريحٍ لصحيفة "الوطن"، إن عادل إمام اتخذ قرارًا بشكلٍ مفاجئ بطرده من المسرحية، قبل تسجيل النسخة التليفزيونية، وذلك رغم إشادة الجمهور به، بعد نهاية كل عرض، قائلًا: "طبيعة شخصية عادل إمام إنه مش عاوز حد ينور أكتر منه، ولازم أي حد معاه يكون نوره أقل عشان يحافظ على نجوميته".

وأضاف: "كنت بعمل حالة مختلفة في المسرح وبكون مصهلل.. كان وجودي مفيد له في هذه الفترة"، موضحًا أنه اتخذ قرارًا مفاجئًا بطرده قبيل تسجيل المسرحية تليفزيونيًا: "قالي مش عاوز حد على الشريط يضحك أكتر مني".

وأكد أن دوره في "بودي جارد"، لم يشغله أحد بعده: "عزت أبو عوف قال لي تعبير وقتها جميل جدًا.. قال لي أنت يا رضا بعد ما سيبت المسرحية بقى فيه حفرة ماحدش عارف يسدها.. عشان كده ماحدش عارف ييجي مكانك والدور اتحذف نهائي"، لافتًا إلى عدم تدخل أي فنان في أزمته مع عادل إمام: "الزعيم كلمته هي الأولى والأخيرة".

وأوضح أنه بدأ يُشارك في أعمالٍ بعيدًا عن عادل إمام، وكان أول أفلامه بعد هذه الواقعة، هو فيلم "صايع بحر" للفنان أحمد حلمي، الذي عُرض عام 2004،: "بدأ اسمي يكبر تاني في السينما والناس تعرفني وبدأت اشتغل كويس.. عمري ما أصبت باليأس إطلاقًا".

يذكر أن رضا حامد بدأ حياته الفنية في بداية الثمانينيات حيث قدم عددًا من الأدوار الصغيرة في بعض الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية المتميزة والتي كان من أولها على الإطلاق دوره في فيلم وكيل النائب العام ومسلسل دهب قشرة ومسرحية طب ليه.



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