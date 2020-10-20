نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد عندما تتعمد نسرين طافش رفع فستانها بدون خجل.. صور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً (دوت الخليج)

صدمت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بمشاركتهم صورها من اجازتها الصيفية عام 2017 من جزر المالديف.

وعلقت طافش على صورها بالقول: “العالم كالكتاب، واولئك الذين لم يسافروا كأنهم قرأوا صفحة واحدة من هذا الكتاب ”.

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https://www.instagram.com/p/CF9aEhrlJsS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CF9aEhrlJsS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by Nesreen Tafesh (@nesreentafesh) on Oct 5, 2020 at 4:03am PDT

وظهرت طافش في مجموعة الصور الصيفية منذ وقت خلى باطلالات متنوعة بفساتين صيفية كشفت فيها طافش عن مفاتنها بصورة ظهرت فيها أفخاذها بشكل فاضح من شواطئ المالديف.

وتعرضت طافش لانتقادات حادة بعد انتشار الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي مرفقة بالتعليق الذي تركته علبها وأوضح الجمهور بأن على طافش أن تحترم الجمهور وتقدر ظروف الشعوب الغير قادرة على تحمل تكاليف البذخ والسفر والاستجمام والسياحة الذي تقوم به بين طافش بشكل دوري.

بينما تغزل قسم آخر باطلالة طافش الصيفية الجديدة وترك المتابعون العديد من التعليقات التي أثنت على ظهورها القديم واسترجاعها لذكريات اجازتها الصيفية في جزر المالديف الشهيرة.

والجدير بالذكر ان طافش كانت قد شاركت في بطولة مسلسل ختم النمر وحققت نسبة مشاهدات مرتفعة في وقت عرضه كما تشارك حاليا في بطول مسلسل الوجه الآخر رفقة ماجد المصري ومادلين طبر وندى موسى.

ويشار الى ان طافش كانت قد كذبت أخبار اعتزالها للعمل الدرامي في الفترة المقبلة من خلال صورة عبر القصص المصورة في حسابها الرسمي نفت فيها شائعات رفضها العمل في الدراما وتفضيل اخذ استراحة من كاميرات التصوير.



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