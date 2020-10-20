صور فاضحة مسربة للفنانة منة عرفة تشعل منصات التواصل

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة الشابة منة عرفة حالة من الجدل بين جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار عدة صور لها برفقة شاب مجهول.

وظهرت الفنانة الشابة منة عرفة في أحضان شاب مجهول الهوية ما أثار حفيظة جمهورها وسط تساؤلات البعض عن هوية الشاب.

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يذكر أن الفنانة الشابة شاركت في العديد من الأعمال السينمائية المصرية وتألقت بشكل كبير خاصة في تجسيد دور الأبنة مع الفنان أشرف عبد الباقي في العديد من المواسم بمسلسل راجل وست ستات.

وبدأت منة عرفة قبل أيام تصوير مسلسل “إسعاف يونس” الذي يشاركها بطولته محمد أنور، وسارة سلامة، ومحمد علي رزق، وإيمان السيد، وأحمد محارب.



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