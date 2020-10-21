نشكركم على قرائتكم خبر العثور على مخبأ سري داخل إحدى محلات الذهب بالرياض وهذا ما وجدوا فيه !.. شاهد المفاجأة على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - عثرت الفرق الرقابية لوزارة التجارة السعودية خلال إحدى جولاتها على محلات الذهب على مخبأ سري داخل أحد محلات الذهب والمجوهرات بالرياض، وذلك بالتعاون مع الجهات الأمنية المشتركة. وعثر أحد أفراد الفرقة الرقابية على مخبأ عبارة عن دور كامل بابه موجود خلف أحد أرفف المعروضات بالمحل، ويستخدم في تخزين المشغولات المخالفة . جديد أخبار دوت الخليج: وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق صاحب المحل وأكدت الوزارة أنه تم إغلاق المحلات المخالفة. لمشاهدة الفيديو اضغط هنــــــــــا

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