نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تضج أنوثة.. تعرف على والدة ياسمين صبري ملكة جمال العرب على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٣٠ صباحاً (دوت الخليج)

تصدرت الفنانة سارة التونسي، مؤشر البحث العالمي جوجل، في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وذلك بعد أن تحدثت عن أمور جديدة تخص حياتها الشخصية.

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وقالت سارة التونسي أثناء استضافتها ببرنامج “صاحبة السعادة” المذاع على قناة DMC مع الإعلامية إسعاد يونس ، أنها تخرجت من كلية الصحافة والإعلام في تونس، ثم درست في إسبانيا وشاركت في مسابقة ملكة جمال تونس عام 2017 ، وفازت بلقب الملكة جمال العرب في نفس العام وقررت العيش والاستقرار في مصر.

وأضافت التونسي، أنها مسرورة برد الفعل الذي تلقته على مسلسل “بي 100 وش” رغم رفضها للدور الذي قدمته في البداية لكن مخرجة العمل كاملة أبو ذكرى أخبرتني بذلك ووافقت على الفور.

ولفتت إلى أن أول عمل درامي لها كان مسلسل “حكايتي” الذي قدمته مع الفنانة ياسمين صبري ، والذي لعبت فيه دور والدتها مضيفة أنها تسعى دائمًا لتقديم الأفضل في اختيارها للأدوار.

وشاركت الفنانة سارة التونسي في الموسم الأخير من رمضان بمسلسل “100” وش وليالينا 80.

جدير بالذكر، أن سارة التونسي، ممثلة تونسية، اسمها الحقيقى "سهير"، حصلت على لقب ملكة جمال تونس والعالم العربي في 2017.





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