بعد استعراض ملابسها الداخلية.. العنود العيسى تظهر شبه عارية في الحمام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

لا تتوقف الفاشنيستا السعودية العنود العيسى عن إثارة الجدل بسبب جرأة إطلالاتها وذلك سواء بقصد او غير قصد كونها تقيم في دولة أوروبية.

وتتواجد العيسى في أمريكا من أجل الدراسة وكانت قد تصدرت الترند عبر تويتر بعد أن شاركة فيديو وُصف بالفاضح، إذ ظهرت فيه وهي ترتدي بنطالها بطريقة وصفها الجمهور بالمقززة على الرغم من أنها ليست أول مرة تشارك فيها هذا النوع من الصُور والفيديوهات الجريئة.

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الجديد في الموضوع أنها كانت ترد قبل يومين على أسئلة المتابعين لها عن طريق مشاركة صورة لها مع كل إجابة وظهرت في الصور وهي ترتدي توب رياضي فاضح واعتمدت على وضعيات تصوير تحاول فيها إظهار جسدها بطريقة مستفزة، كما أنها عادت وشاركت عدة فيديوهات من نفس النمط.

وكانت البلوجر السعودية ونجمة "سناب شات"، العنود العيسى، أثارت حالة من الجدل مؤخراً وذلك بعد ظهورها في فيديو جريء وهي تستعرض "ملابسها الداخلية".

وذاع صيت الشابة السعودية على مواقع التواصل في ديسمبر العام الماضي، حيث نشرت مقطعا عبر "يوتيوب" تروي فيه قصتها، وكيف أصبحت فتاة يصفها الآخرون بـ"الفاسدة" موضحة أن السبب وراء سلوكها المثير للجدل هو تعرضها للاغتصاب على يد ابن شقيقتها.





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