نشكركم على قرائتكم خبر الموت يفجع الملك سلمان والأسرة الحاكمة في السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - فُجع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والأسرة الحاكمة في السعودية، يوم الثلاثاء، بوفاة أمير بارز في أسرة "آل سعود".

وأعلن الديوان الملكي السعودي في بيان رسمي وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، وفقًا لوكالة الأنباء الرسمية "واس".

جديد أخبار دوت الخليج:

ونعى أمراء من الأسرة الحاكمة للمملكة عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمير الراحل الذي وافته المنية في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود، عبر حسابه "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون" اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.