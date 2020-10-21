نشكركم على قرائتكم خبر بسبب صراع السعودية والإمارات في مواجهة قطر.. كارثة تهدد دولة خليجية على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - رأت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن الأزمة الاقتصادية تهدد "سويسرا الشرق الأوسط" سلطنة عمان، والتي تلعب دورًا وسيطًا وحياديًا في الملفات الإقليمية.

وقالت الصحيفة: إن "الاقتراض الخليجي يهدد بانزلاق سلطنة عمان في صراع مرير يضع السعودية والإمارات في مواجهة مع قطر؛ ما يُقوِّض قدرة عُمان على الاضطلاع بدور الوسيط الإقليمي".

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وأضافت: "استطاعت سلطنة عُمان الحفاظ على سياسة الحياد والدبلوماسية في منطقة تعج بالصراعات على مدار عقود، لكن السلطان الجديد يواجه كارثة اقتصادية قد تضطره للقبول بشروط الإمارات للمساعدة".

وتابعت الصحيفة: "جاهدت عُمان، المحصورة بين السعودية وإيران، طويلًا للحفاظ على حياديتها؛ ما جعلها تشتهر باسم سويسرا الشرق الأوسط".

واستدركت بأن "قدرة الدولة الخليجية على البقاء؛ بعيدًا عن صراعات القوى الإقليمية مُهدَّدة بسبب المشكلات الاقتصادية التي تفاقمت مع جائحة فيروس كورونا المستجد وانهيار أسعار النفط".

ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش اقتصادي في السلطنة بمقدار 10% هذا العام، وهو أقل بكثير من متوسط الشرق الأوسط.