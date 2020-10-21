سرب فيديو لفتاة مارست معه الجنس فانتحرت حرقاً

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

خمس دقائق هي مدة فيديو إباحي، انتشر بين شباب العياط بالجيزة، لفتاة في بداية العقد الثالث من عمرها، يجمعها بحبيبها الخائن الذي صورها خلسة خلال ممارسة الجنس داخل منزله، وسرعان ما وصل الفيديو إلى شقيق الفتاة وأسرتها، التى صبت جام غضبها على الفتاة، وبدأت في تعنيفها، وأمام الضغوط التى تعرضت لها، أسرعت في إشعال النيران في جسدها فماتت حرقًا.

"كنت رايح أصلح تليفوني، وبعدها بأيام لقيت الفيديو الجنسي اللي كنت مصوره واحنا بنمارس الجنس في البيت عندي منتشر مع كل شباب العياط".. تلك الكلمات ملخص اعتراف حبيب الفتاة الخائن أمام جهات التحقيق، بعد القبض عليه بتهمة صناعة فيديو إباحي ونشره، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن الفتاة، عقب انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمانها لبيان أسباب الوفاة رسميًا.

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وأضاف الحبيب الخائن أنه كانت تربطه علاقة عاطفية بالفتاة، وسرعان ما تحولت إلى علاقة جنسية، وكانت تذهب معه إلى منزله في العياط لممارسة الجنس معه، وأن المشكلة حدثت بعد وجود عطل في هاتفه، وأثناء إصلاح الهاتف، تم تسريب الفيديو من الفني الذي تولى مهمة تصليح الهاتف.

أسرة الفتاة نفت وجود شبهة جنائية في الوفاة، وقال شقيق الفتاة ووالدتها، إنهما كانا خارج المنزل، وعندما عادا فوجئا بصرخات الجيران، وعندها اكتشفا أن الفتاة أشعلت النيران في نفسها هربًا من الفضيحة التى حاصرتها بعد انتشار فيديو إباحي لها مع زميلها في العمل.

كشفت الواقعة بعد ورود بلاغ لمركز شرطة العياط، يفيد بالعثور على جثة فتاة مصابة بحروق داخل منزلها بالعياط، وانتقل على الفور فريق من المباحث تحت إشراف اللواء سامح الحميلى نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، إلى مسرح الجريمة.

وتبين أن الجثة لفتاة، 23 سنة، عاملة في مصنع طوب بالعياط، مصابة بحروق من الدرجة الأولى في مختلف أنحاء جسدها، ولفظت أنفاسها الأخيرة، نتيجة اشتعال النيران في جسدها، وكشفت المعاينة أنَّ هناك مادة ساعدت على الاشتعال.

عقب الانتهاء من المعاينة، ناقشت القوات والدة الفتاة وعمها، اللذين أقرا في محضر الشرطة، أن الفتاة لها علاقة غير شرعية بزميلها "عامل"، 25 سنة، وأنَّه صور مقطع فيديو إباحي مدته 5 دقائق أثناء ممارسة الجنس معها، وبدأ الفيديو في الانتشار بين أهالي المنطقة، ما تسبب فى سوء الحالة النفسية للفتاة، فقررت التخلص من نفسها.

جاء ذلك ووفق فريق المباحث الذي انتقل لمكان الواقعة تحت إشراف اللواء سامح الحميلي، نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد احمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة.

وعقب الانتهاء من مناقشة الأسرة، انتقلت قوة أمنية من المباحث إلى مكان محل إقامة الشاب، وتمكّنت من ضبطه، وتحفظت على هاتفه المحمول، وبمواجهته اعترف بوجود علاقة غير شرعية مع الفتاة المتوفاة، وأنَّه صور مقطع فيديو لهما أثناء العلاقة "خلسة"، وتم التحفظ عليه وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.



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