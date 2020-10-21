خبر صادم.. انتحار زوجة فنان عربي شهير بالكلاشنكوف

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أقدمت زوجة الفنان العراقي جلال الزين، أمس الثلاثاء، على الانتحار، بواسطة بندقية في محل سكناها بالعاصمة بغداد.

وذكر مصدر في شرطة بغداد: أنه ”في الساعة (7:00) من هذا اليوم قامت المدعوة (نور كاظم) تولد ١٩٩٥ ربة بيت، وهي زوجة الفنان العراقي المطرب جلال الزين (زواج عرفي) بالانتحار“.

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وأضاف: أن ”الحادث تم عن طريق إطلاق النار على نفسها، بواسطة بندقية كلاشنكوف نصف أخمص ضمن منطقه المنصور“، مشيرًا إلى أنه ”تم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد“.

ولم يصدر تعليق رسمي من السلطات العراقية على الحادثة، لغاية الآن.



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