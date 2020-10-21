شاهد بالصورة.. فتيات يبعن البنزين في السوق السوداء بصنعاء يشعلن مواقع التواصل الإجتماعي

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عدن - نيرة ابو خليفة - أشعلت صورة فتيات السوق السوداء بصنعاء مواقع التواصل الإجتماعي. وتداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة لفتيات يبعن البنزين في احدى شوارع صنعاء.
وأظهرت الصورة فتاتين يقمن ببيع البنزين في سوق سوداء جديدة باحدى الشوارع الخلفية. ويأتي هذا في ظل ازمة خانقة للمشتقات النفطية تعصف بعدد من المحافظات اليمنية الواقعة تحت سلطة الحوثيين ومنها صنعاء.
واثارت الصورة جدلاً واسعاً في وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعتبر هذة هي المرة الأولى التي تلجأ النساء الى بيع البنزين والدخول في السوق السوداء. وتعاني المناطق الخاضعة للحوثيين شحا كبيرا في الوقود منذ أشهر.
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