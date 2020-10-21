نشكركم على قرائتكم خبر أثناء حفر أساس لبناء منزله.. مواطن يمني يعثر على كنز من الذهب الخالص.. شاهد(صورة) على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - تداول نشطاء يمنيون صورة في مواقع التواصل الإجتماعي لقطع أثرية عثر عليها مواطن اثناء العمل لتأسيس بناء منزلة . جديد أخبار دوت الخليج: وقال النشطاء ان القطع الاثرية عثر عليها أحد الأفراد عند تاسيس بيته في قاعدة العند بمحافظة لحج جنوب اليمن وكما هي موضح في الصورة تمثال لرجل وامرة في قاعدة واحدة وتزن كيلو غرام من الذهب الخالص. وذكروا ان القطع تم بيعها لجهات خارجية .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أثناء حفر أساس لبناء منزله.. مواطن يمني يعثر على كنز من الذهب الخالص.. شاهد(صورة) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الحدث اونلاين وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.