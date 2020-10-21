تغريدة الاستحمام بين أحلام ونجلها تثير موجة جدل واسعة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

وأعادت الفنانة نشر التغريدة مع التعليق: "نعم حبيبي من ذي سعيدة الحظ والبخت؟ أكيد أنا صح امي؟". وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أشادوا بطرافة أحلام وابنها وخفّة ظلّهما. يُشار إلى أن أحلام استعادت أخيراً ذكرى ألبومها الأول حيث نشرت صورة له على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، وأرفقتها بتعليق أوضحت فيه أن الألبوم صدر بتاريخ 12 تشرين الأول (أكتوبر) من العام 1995، حيث كتبت: "حدث في مثل هذا اليوم‬ صدور أول ألبوم غنائي 12-10 -1995. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: خبر صادم.. انتحار زوجة فنان عربي شهير بالكلاشنكوف سرب فيديو لفتاة مارست معه الجنس فانتحرت حرقاً بعد استعراض ملابسها الداخلية.. العنود العيسى تظهر شبه عارية في الحمام تضج أنوثة.. تعرف على والدة ياسمين صبري ملكة جمال العرب رهف القنون تكشف متطلباتها الجنسية للمتابعين وتثير غضباً عارماً شاهد عندما تتعمد نسرين طافش رفع فستانها بدون خجل.. صور صور فاضحة مسربة للفنانة منة عرفة تشعل منصات التواصل هنا شيحة تطل بتيشرت بعد خطفها إبن شقيقة إلهام شاهين الخطوط السعودية تجيب عن أهم استفسار شغل تفكير جميع العملاء فنان مصري: عادل إمام منعني من التمثيل معه لأني أضحكت الجمهور أكثر منه منة عرفة تكشف تفاصيل دورها المثير في “إسعاف يونس”.. فيديو بعد عمليات التجميل.. شاهد كيف أصبحت ملامح الفنانة أبرار (صور) بحمالة صدر فقط.. نسرين طافش تستعرض جسدها في أجرأ إطلالة إغراء الكشف عن سبب منع شهيرة نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب واليوم ولله الحمد أكمل 25 سنة ويوبيل فضي أشكر الله أولاً ثم الشكر لبلادي ‫الإمارات‬ على دعمها لمسيرتي ومن ثم شكر لأهلي وزوجي ودعمه المستمر لي ولكل من دعمني وشجعني من شعراء وملحنين وموسيقيين وجمهور آمن بموهبتي". واللافت أن غلاف الألبوم تضمن صورة قديمة لأحلام حازت إعجاب الكثيرين.

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