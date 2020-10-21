نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بعد تهديها بالقتل.. راقصة تونسية تتحدى بصورة فاضحة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

أثارت الفنانة الاستعراضية التونسية المعروفة بلقب جدلاً واسعاً بعد ظهورها بإطلالات جريئة جداً حتى بعد تعرضها لتهديدات بالقتل من قبل كتائب “عقبة بن نافع” المصنفة كتنظيم إرهابي في تونس.

ونشرت نرمين قبلها صورة ظهرت فيها بروب الحمام ممددة على سريرها، وأمامها فواكه، وتُمسك أيضاً بالتفاحة مع تعليق: “حواء”.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

تغريدة الاستحمام بين أحلام ونجلها تثير موجة جدل واسعة

سرب فيديو لفتاة مارست معه الجنس فانتحرت حرقاً

بعد استعراض ملابسها الداخلية.. العنود العيسى تظهر شبه عارية في الحمام

تضج أنوثة.. تعرف على والدة ياسمين صبري ملكة جمال العرب

رهف القنون تكشف متطلباتها الجنسية للمتابعين وتثير غضباً عارماً

شاهد عندما تتعمد نسرين طافش رفع فستانها بدون خجل.. صور

صور فاضحة مسربة للفنانة منة عرفة تشعل منصات التواصل

هنا شيحة تطل بتيشرت بعد خطفها إبن شقيقة إلهام شاهين

الخطوط السعودية تجيب عن أهم استفسار شغل تفكير جميع العملاء

فنان مصري: عادل إمام منعني من التمثيل معه لأني أضحكت الجمهور أكثر منه

منة عرفة تكشف تفاصيل دورها المثير في “إسعاف يونس”.. فيديو

بعد عمليات التجميل.. شاهد كيف أصبحت ملامح الفنانة أبرار (صور)

بحمالة صدر فقط.. نسرين طافش تستعرض جسدها في أجرأ إطلالة إغراء

الكشف عن سبب منع شهيرة نجلاء فتحي من حضور عزاء محمود ياسين

بهدوم العزا.. ليلى علوي ترقص بعد خروجها من منزل محمود ياسين وتثير الغضب

وكانت نرمين صفر قد أعلنت تعرضها لتهديدات بالقتل من قبل كتائب “عقبة بن نافع”. المصنفة كتنظيم إرهابي في تونس. وأطلقت نداء استغاثة للسلطات التونسية، مؤكدةً أنها تلقت اتصالاً من شخص هددها بالقتل حال خروجها من المنزل.

ونشرت الفنانة صفر، صوراً للرسائل المرسلة من الجاني، إضافة إلى رقم هاتفه، وتتضمن تهديداً صريحاً بالقتل.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام