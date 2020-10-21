تفاصيل صادمة.. شاب يهتك عرض فتيات في دورة المياه

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:١٠ صباحاً (دوت الخليج)

كشفت صحيفة “الإمارات اليوم” تفاصيل جريمة بشعة وهي قيام شاب في دبي بهتك عرض فيتات، مستغلا بذلك السكن المشترك مع العديد من الفتيات.

وفي التفاصيل حسب ما ذكرت صحيفة “الإمارات اليوم”فقد صدر عن محكمة الجنايات بدبي، حكماً بالسجن على شاب آسيوي، بالغ 27 عاماً، لمدة ثلاثة أشهر. بالاضافة الى إبعاده عن الدولة وذلك لإدانته بتهمة هتك عرض مجموعة من الفتيات داخل شقتهن. والقيام بتصويرهن دون علمهن خلسة في دورة المياه من خلال استخدام هاتفه النقال.

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وقالت النيابة العامة في دبي عند إحالة المتهم للمحكمة “إنه يعيش في مقر سكن مشترك بين الرجال والنساء. واستغل ذلك في تصوير الفتيات خلسة عبر وضع هاتفه النقال على وضعية التشغيل في اعلى دورة المياه”.

كما وذكرت إحدى الفتيات في السكن أنها عثرت على هاتف الشخص الاسيوي أثناء خروجها من دورة المياه لتجده في وضع تشغيل الكاميرا. وبعد ان فتحت الاستوديو شاهدت فيه التقاطه مجموعة فيديوهات للعديد من الفتيات القاطنات داخل الشقة دون معرفتهن.

وقالت الفتاة إلى أن “المتهم حضر وأخذ هاتفه النقال منها، وعندما سألته عن السبب أكد أنه مخطئ واعتذر عن فعلته”.



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