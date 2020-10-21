نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فوز العتيبي تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١١:٠٠ صباحاً (دوت الخليج)

صدمت الناشطة السعودية فوز العتيبي، جمهورها بعد أن كشفت عن عمرها الحقيقي وهو 49 عاما، عل عكس ما تظهره ملامحها الصغيرة.

وكانت البداية عند استفزاز أحد المتابعين لفوز من خلال منصة “تويتر” حين علق على أحد منشوراتها بقوله: “‏‏‎البنت صغيرة والله اعذروها حتى بطريقة كلامها باين حبيبي فوز اشربي حليب ونامي بدري بكره اجبلك تويكس”.

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صدمة الجمهور كانت بسبب ما هو معروف بأن عمرها في أواخر العشرينيات. بالإضافة لقوام جسدها النحيل وملامحها التي توضح انها صغيرة وأنها فتاة مراهقة لا تتجاوز العشرين.

وتفاعل الجمهور مع منشور العتيبي وشكك معظمهم في روايتها وأبدوا دهشتهم الشديدة مما أعلنته.

وقال سليمان العطوي: ‏‎”أنا توقعتك 15 سنة بس عمرك الحقيقي 32 سنة. لترد عليه الناشطة. وتقول: ‏‎ترا مضحكوك عليك والله ما انت حول عمري الحقيقي”

ووجه آخر لها نصيحة: “‏‎مو مهم العمر قد العقلية نصيحة مني لا تدخلي نفسك بمهاترات مع أي شخص مالم تكوني ملمة بالموضوع. وبالنهاية كل شخص يمثل نفسه وهو حر بتصرفاته. وبالنهاية كل اللي أقدر أقوله الله يحفظك سواء كنت على صح أم خطأ والحياة مدرسة في أمان الله يا حسينية”.

وقالت متابعة اخرى مندهشة من عمرها:” ‏‎قلنا اكذبي بس مو كذا فوززز، فيما ردت عليها المغردة خلود الحربي بقولها: ‏‎كيف ٤٩ تستهبلين علينا”.

وأخرى اتهمتها بأنها تريد إثارة الجدل حيث قالت لها: “‏‎49 كذابة بوجهك غصب تثيرين جدل نعرف الحركات تبين تشتهرين ومو عارفه”.



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