نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر تصوير بطلة مسلسل قيامة عثمان خلسة وهي شبه عارية.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٠٠ مساءً (دوت الخليج)

اصطادت عدسات المصورين الفنانة التركية الشابة أصليهان كارالار بطلة المسلسل الشهير "قيامة عثمان" أثناء قضائها إجازتها في سواحل بودروم التركية.

وظهرت النجمة التركية في الصور بمايوه مثير من قطعتين مقلّم بالأبيض والأزرق وهي تستمع بالشمس في شواطئ بودروم فيما ظهرت في صور أخرى تقود دراجة مائية "جيت سكي" في البحر.

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وكانت وسائل إعلام تركية أكدت أن النجمة أصليهان كارالار لن تشارك في الموسم الثاني من المسلسل الشهير "قيامة عثمان" الذي بدأ عرضه مؤخراً.

وجسدت الممثلة الشابة “أصليهان كارالار” في المسلسل شخصية “مال خاتون”، زوجة غازي عثمان مؤسس الإمبراطورية العثمانية.

وكانت كارالار فازت مؤخرا بلقب "أفضل ممثلة صاعدة" في حفل توزيع جوائز القمة الذهبية عن دورها بمسلسل قيامة عثمان.

يذكر أن كارالار عارضة أزياء وممثلة تركية ولدت في أنقرة في 27 أبريل عام 1999، درست البيانو والباليه بعمر مبكر، وفي عام 2017 حصلت على جائزة أفضل عارضة في العالم.





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