وفاة أشهر إعلامي إماراتي بنوبة قاتلة ومحمد بن راشد ينعيه بكلمات مؤثرة.. شاهد من يكون؟ (الاسم + صور)

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عدن - نيرة ابو خليفة - توفي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، يوم الثلاثاء، الإعلامي الإماراتي من أصل فلسطيني إبراهيم العابد، عن عمر يناهز الـ79 عاما إثر نوبة صحية مفاجئة. ويعد العابد أحد أبرز الشخصيات الإعلامية في البلاد، وشغل العديد من المناصب الإعلامية، وآخرها عمله كمستشار مجلس الإدارة بالمجلس الوطني للإعلام في الإمارات. جديد أخبار دوت الخليج: وتولى العابد لسنوات طويلة إدارة وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“. وكتب رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي: ”تعازينا لقطاعنا الإعلامي في دولة الإمارات بوفاة أحد مؤسسيه إبراهيم العابد رحمه الله … خمسة عقود قضاها إبراهيم يعمل بلا كلل حتى آخر يوم … تعازينا لأهله وأحبابه وأصدقائه ولكافة الإعلاميين في دولة الإمارات ..“.

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