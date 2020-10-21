نشكركم على قرائتكم خبر هل تذكرون المذيعة اللبنانية “سازديل “ التي تم طردها من الكويت؟؟ .. شاهدوا أين أصبحت والمفاجأة التي كشفتها اليوم على موقعنا والان مع التفاصيل

عدن - نيرة ابو خليفة - بعد قرار الكویت إبعادها عن البلاد على خلفیة مقاطعها الفاضحة، أعلنت الإعلامیة اللبنانیة سازدیل إن?ا ستتوجه قریبا إلى مدینة جدة في السعودیة .

وقالت سازدیل إن?ا ستتوجه إلى جدة لافتتاح فرع جدید لمراكز التجمیل خاصت?ا، مؤكدة أن?ا لن تستقر في جدة، و قررت الاستقرار في لبنان.

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ورآى متابعون أن حديث سازدیل عن استقرارها في لبنان يتناقض مع كل ما صرحت ب? بعد قرار ترحیل?ا، عندما قالت إنها ستعود إلى الكویت بمجرد إظ?ار عقد زواجها من مواطن كویتي.

وكانت سازدیل قد كشفت تفاصیل ضبط?ا.



وقالت إنّها سبق وأن وقّعت على تع?د بعدم ارتداء الملابس الضیّقة والتصویر في سناب شات، وبعد ذلك اتصل عليها أحد العاملین في وزارة الداخلیة وأبلغها بضرورة الحضور ثم اتصل مرة اخرى، وطلب حضورها .

وذكرت أنها تفاجأت عند وصولها الأمن أن?م أخذوها وبصموها ووضعوها في الحجز، ولم یمكنوا مندوب السفارة من مقابلتها بحجة انها ذهبت لمقابلة المدیر، وبعد ذلك تم ابعادها. لمشاهدة الفيديو اضغط هنـــا