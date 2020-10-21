نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر شاهد الطالبة التي نزعت اللباس الجامعي وارتدت الزي الملكي والشورت (صور) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ١٢:٤٠ مساءً (دوت الخليج )

قبل زواجها من الأمير وليام، حفيد الملكة اليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، اشتهرت كيت ميدلتون بأزيائها الجامعية الكلاسيكية، التي أظهرت أناقتها كطالبة في الجامعة.

لكن زواجها من عضو في العائلة الملكية، دفعها الى تطوير لباسها بشكل كبير، ليصبح أكثر أناقة مع لمسة ملكية واتجاه لتشجيع الماركات البريطانية.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

مجدداً.. لورديانة تشعل السوشال ميديا بعد رقصتها على "إخواتي" (فيديو)

المودل أنسام تثير موجة جدل بعد ظهورها مكشوفة الصدر والبطن (فيديو)

تصوير بطلة مسلسل قيامة عثمان خلسة وهي شبه عارية.. شاهد

فوز العتيبي تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي.. شاهد

فنان شهير يهاجم عادل إمام ويثير موجة جدل واسعة

بعد نقله الى المستشفى.. أحلام تطلب من زوجها السماح بعد منعها من زيارته

بعد تجاوزها المحظور.. هجوم عنيف على روان بن حسين

بعد تهديها بالقتل.. راقصة تونسية تتحدى بصورة فاضحة

تغريدة الاستحمام بين أحلام ونجلها تثير موجة جدل واسعة

سرب فيديو لفتاة مارست معه الجنس فانتحرت حرقاً

بعد استعراض ملابسها الداخلية.. العنود العيسى تظهر شبه عارية في الحمام

تضج أنوثة.. تعرف على والدة ياسمين صبري ملكة جمال العرب

رهف القنون تكشف متطلباتها الجنسية للمتابعين وتثير غضباً عارماً

شاهد عندما تتعمد نسرين طافش رفع فستانها بدون خجل.. صور

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

ووفقًا لمجلة "فوج" البريطانية للأزياء، فإن كيت أصبحت تركز على الأزياء المحلية المتنوعة، بما فيها فساتينها وبناطيلها ومعاطفها وحتى حقائبها.

وأشارت المجلة إلى أن كيت باتت تشتهر الآن، بميلها إلى "إعطاء دفعة كبيرة" للملابس والأزياء في المحلات الشهيرة في لندن.

وقالت:"في القصر الملكي كل خزانة ملابس ملكية تتميز بأسلوبها الخاص.. فعلى سبيل المثال تتميز معاطف الملكة اليزابيث بألوانها الزاهية الفاقعة، لدرجة أنه يمكن مشاهدتها والتعرف عليها بسهولة فائقة، بصرف النظر عن كبر حجم الجمهور.. أما كيت فهي تركز على تشجيع صناعات الأزياء المحلية. وتطورت أزياؤها الآن، من زي جامعي تقليدي إلى أزياء وأسلوب لباس يظهرها وكأنها الملكة المستقبلية."

ورأت المجلة أن كيت سعت دائمًا منذ زواجها بالأمير وليام إلى دعم الماركات ومصممي الأزياء المحليين، أو هؤلاء من أصل بريطاني . مضيفة بقولها:"من الواضح أن كيت التزمت -ولا تزال- بالأزياء الوطنية."

ولفتت المجلة إلى ظهور كيت أخيرًا، في معرض صور بمحطة "واترلو" للقطارات في لندن، وهي تحمل حقيبة سوداء من طراز "رسالة حب" والتي وصفتها بأنها في غاية الأناقة، وتتلاءم مع أسلوب كيت الواقعي في اختيار أزيائها.

وأشارت إلى أن الحقيبة تلاءمت مع المعطف الذي ارتدته كيت وأنها وفّرت "اللمسة النهائية المثالية لمظهر ملكي حقيقي."

ووفقًا للمجلة، فإن جريس هان افتتحت أول محل حقائب لها في لندن عام 2009، وإنها بدأت مشروعها في تابيه عاصمة تايوان، وسعت إلى تحقيق حلمها في افتتاح أول محل لها في شارع "نايتسبردج" الشهير في العاصمة البريطانية.

ولفتت إلى أن والدي هان التقيا أول مرة في لندن، عندما كانا طالبين جامعيين، وأنهما وقعا بالحب، ثم قررا الزواج، مضيفة أن "حقائب جريس هان اكتسبت فعلا مكانة رائعة بين الفتيات وعضوات الأسرة الملكية على السواء."





انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام