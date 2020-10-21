المودل أنسام تثير موجة جدل بعد ظهورها مكشوفة الصدر والبطن (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٠٦ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو تظهر فيه المودل السعودية أنسام، أثناء إعلانها عن أحد المنتجات، وهي ترتدي ملابس وصفت بـ"الجريئة" لا سيما وأنها ظهرت بصدر مكشوف، مما أثار استياء بعض المتابعين.

وأشعلت المودل السعودية موجة جدل بإعلانها الجريء، حيث اعتبر البعض أن الإعلان الذي ظهرت فيه يخالف عادات وتقاليد المجتمع السعودي، فيما اعتبر البعض الآخر ذلك عمل دعائي وحرية شخصية.

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وظهرت أنسام بفستان متشابك من الأعلى بلون أسود يكشف عن صدرها وبطنها بشكل مثير، وأثار مقطع الفيديو ردود فعل واسعة، ومطالب من البعض بحظر تطبيق "سناب شات" الذي ظهرت من خلاله المودل السعودية، حيث علق أحدهم بالقول: "قفلوا السناب خلاص مو قادرين نشوف هالتلوث اكثر"، ليرد عليه متابع آخر :"نحن في عهد الحرية يا وليد ". وعلق مغرد ثالث في موقع تويتر، حيث تم تداول الفيديو: "نسمع بتهافت الشركات وتوثيق الحساب والقصور والهدايا ويأتين النسويات ليجعلوها نموذجاً للفتاة السعودية ولكن جميعنا يعرف من هي الفتاة السعودية فهي عكس هذه المناظر تماماً". وقالت إحدى المغردات : "ما اعتقد أنها عملت شيء خطأ وش في اللبس ذا".

وقالت أخرى: "اختارت أسرع طريق للشهرة التعري، الحين لحقوا عليها ترندات ودعايات وبكرا تسجل قصر باسمها"، و"والله الوضع يحتاج انشاء قسم مراقبة الآداب العامة في الشرطة في ظل غياب الهيئة اوڤر الوضع!".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتسبب بها مودل أنسام بموجة جدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بظهورها الجريئ، فقد ظهرت بفيديو نشرته عبر "سناب شات" وهي ترتدي "روب حمام" لتُقدم نصائحها الجمالية للفتيات، ثم تكشف عن صدرها بطريقة خادشة للحياء.

وبعد تداول المقطع، بررت أنسام ظهورها الفاضح بأنها في المنزل، ومن الطبيعي أن ترتدي "روب"، وقالت: "ناس فاضية، وناس تدور زلة، طول عمري ومتابعيني القدامى يعرفون إني دائماً أصور بروب، ومافي شي أي غلط".

وكانت الموديل السعودية أنسام مؤخرًا، قد عبّرت عن استيائها من إحدى المتابعات، حيث ردت عليها قائلة: "الله يطول بعمري واقعد على قلوبكم أكثر وأكثر.. أنت تعرفين أنا بنت مين، أنا أكره الهياط ولا أحب أنا أقول أنا بنت فلان الفلاني، وش تتعاطي أنت".



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