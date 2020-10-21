نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مجدداً.. لورديانة تشعل السوشال ميديا بعد رقصتها على "إخواتي" (فيديو) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠١:٢٠ مساءً (دوت الخليج )

عادت الراقصة البرازيلية لورديانة، التي أشعلت السوشال ميديا خلال الأيام القليلة الفائتة برقصها العفوي على أنغام أغنية "إخواتي" إلى الواجهة مجددا، بمقطع فيديو أطلت فيه عبر حسابها في "إنستعرام"، توجه رسالة شكر لكل من تفاعل مع رقصتها تلك.

وظهرت لورديانة تتحدث في الفيديو بلهجة عربية "مكسرة"، ومرتدية ملابس كاجوال، وأرفقت الفيديو بتعليق باللغة الإنجليزية قالت فيه "مرحبا أنا أقدر كل التشجيع والحب"، وأكملته بالعربية "المكسرة" قائلة: "أنا بحب أنتوا كلكو".

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وتفاعل مستخدمو تطبيق تداول الصور والفيديوهات الشهير ، العرب، مع الراقصة التي تقيم في العاصمة المصرية القاهرة، وحقق الفيديو أكثر من مائة ألف مشاهدة خلال أقل من خمس ساعات، عدا عن مئات التعليقات المرحبة بها.

ومن ضمن التعليقات التي تم رصدها على إطلالة لورديانة "كل الدعم"، "انت عديتي النص مليون في يومين لازم تحبينا يامرا"، "كل الدعم يا قمر لأحلى صاحبة رقصة عفوية في مصر"، "انت هتبقي ترند كل يوم برقصك الجميل".

ويعدّ هذا هو الظهور الأول للراقصة البرازيلية بعد الفيديو الشهير لها وهي ترقص على أنغام أغنية المهرجانات "إخواتي"، والذي حقق انتشارا واسعا وتم تداوله عبر مختلف منصات السوشال ميديا على مستوى الوطن العربي.

https://www.instagram.com/p/CGlr1piDWyt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGlr1piDWyt/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by LURDIANA لورديانة (@lurdianabellydancer) on Oct 20, 2020 at 7:31pm PDT

وظهرت لورديانة في الفيديو الشهير بفستان من اللون الرمادي على جاكيت قصير فاتح، وأدت الرقصة باحترافية عالية وسط السيدات؛ ما أدى إلى انتشاره وسط ردود فعل متباينة ما بين معجب بشدة بأدائها ومنتقد للانتشار الذي حققه الفيديو.

ووصل تأثير الفيديو إلى مدينة دمياط في مصر، حيث نشر أحد محلات الألبسة عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن الفستان الذي ظهرت به الراقصة البرازيلية، أصبح الأكثر مبيعاً لديه.

وأصبح فستان الراقصة لورديانة، هو الأكثر مبيعًا في أحد محلات بيع الملابس النسائية في مدينة دمياط المصرية، وذلك بحسب ما أعلنت صفحة المحل الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث نشرت صورة للفستان، وصورة أخرى للراقصة، مصحوبة بتعليق: "الفستان الأعلى مبيعا عندنا في السنتر النهاردة".

ولورديانة راقصة تقدم فيديوهات عبر قناتها الخاصة في موقع يوتيوب بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، كما تشارك في إحياء العديد من الأفراح في مصر، وارتفع عدد متابعيها عبر إنستغرام من 250 ألفا إلى أكثر من نصف مليون خلال أيام قليلة.



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