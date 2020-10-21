شاهد حفل زفاف "العروس الي مش شبه أبوها" (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٠٤ مساءً (دوت الخليج )

احتفل الفنان الكوميدى سليمان عيد بعقد قران وزفاف ابنته سلمى ، على الشاب أحمد جمال ، داخل إحدى قاعات الحفلات بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة، وسط عدد كبير من النجوم الذين حرصوا على مشاركة الفنان الكوميدى هذه اللحظات السعيدة.

وكان على رأس الحضور فتوح أحمد، شريف باهر، خالد سرحان، حسان داغر، طاهر أبو ليلة، طارق علام، علي ربيع، أوس أوس، محمد لطفي، كريم محمود عبد العزيز، محمود شرقاوى، عمروعبد الجليل، محمود حافظ، حمدى الميرغني، هاني رمزى، رامي إمام ، المخرج أحمد نور، محمد على رزق، طاهر أبو ليلة.

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وأحيا حفل الزفاف، الفنان تامر حسني وسط تفاعل الحضور بالغناء والرقص الذي شاركت فيه المطربة الشعبية أمينة.

وكان الفنان سليمان عيد قد تصدر مؤشرات البحث فى موقع جوجل مؤخرًا، وذلك بعدما سرد الفنان أحمد السقا موقفًا قديمًا جمعه به في منطقة أبو قير بالإسكندرية حيث أنقذه من الغرق، وفى فقرته الموسعة، استضاف تليفزيون اليوم السابع الفنان عيد هاتفيًا، حيث سرد أبرز المواقف والذكريات التي جمعته بالفنان أحمد السقا، كما تحدث عن بداية مشواره الفني.

وروى سليمان عيد ، أنه وقت مشاركة الفنان أحمد السقا في فيلم همام في أمستردام، عرض العديد من المخرجين على الأخير أدوار بطولة ثانية وثالثة في أعمال عديدة، ولكن سليمان عيد نصحه بالانتظار حتى عرض فيلم همام في أمستردام، حيث كان يرى أن دوره "عالمياً"، وعلى الرغم من غضب أحمد السقا من رفضه للأدوار في ذلك الوقت، إلا أنه بعدما عمل بنصيحة سليمان عيد بدأت أدوار البطولة تنهال عليه.

وتحدث الفنان سليمان عيد عن علاقة الصداقة الخاصة التي تجمعه بالفنان أحمد السقا، والذكريات التي جمعتهما لسنوات طويلة، حيث يعتبر نجاح أحمد السقا نجاح له مذاق خاص له.

وتداول رواد موقع إنستغرام، مقاطع مصورة من حفل زفاف ابنة الفنان سليمان عيد، بحضور حاشد من كبار الفنانين المصريين، وركزوا في تعليقاتهم على عدم وجود شبه بين عيد وإبنته العروس.

وإلى جانب تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول عدم وجود شبه بين العروس سلمى ووالدها الفنان سليمان عيد، عبروا عن تهانيهم وتبريكاتهم للفنان عيد وابنته وعريسها، متمنين لهم دوام السعادة والأفراح المتواصلة.

ومن التعليقات التي أرفقها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمشاركتهم بصور من حفل عقد القران والزفاف : "بنتك زي القمر ما شاء الله"، "بنوتة مش شبهك شكلا بس أكيد دمها خفيف"، "أبو العروسة طاير من الفرحة" ، "الفرح فيه كل الناس الكوميدانات اللي بتضحكني".





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