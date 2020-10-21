نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر من هو الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري.. شاهد على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٣ مساءً (دوت الخليج)

كشف تقرير لموقع برنامج ET بالعربي معلومات جديدة عن الشاب الذي يعرف بأنه شقيق الممثلة المصرية ياسمين صبري. وتبين من خلاله أنه ليس شقيقها فعلاً بل أخوها غير الشقيق.

وذكر أنه ولد بعد زواج والدتها الثاني مع الإشارة إلى انه يطلق على نفسه اسم "رئيس" على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام".

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كما لفت التقرير إلى أنه يقيم في بريطانيا وأنه قرر تمضية إجازته في مصر. وتابع أن الممثلة وأخاها يمتلكان العديد من الصفات المشتركة رغم فارق السن بينهما. وعرف من خلاله أيضاً أن الشاب يحب العلامات الفاخرة وكثيراً ما ينشر صوراً وفيديوهات لمقتنياته الفاخرة تماماً مثل أخته.

ولاحظ معدو التقرير أنهما يحبان أيضاً السفر وغالباً ما يختاران الوجهات نفسها وأن الأخ بدأ بالتوجه نحو الرياضة على غرار ياسمين فيما بدأت الأخيرة بتعلم الصيد الهواية المفضلة لديه.

ورأوا أنه يظهر تأثره بالنجم المصري محمد رمضان لأنه يشير إلى ذلك بإصبعه في الكثير من صورة وأطلق على حسابه على "إنستغرام" اسم "حاجي نمبر وان".





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