بدون حمالة صدر.. نسرين طافش تستعرض مفاتنها وجمالها في إطلالات ساخنة (صور)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٥٩ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستغرم"، مجموعة صور للفنانة نسرين طافش ، وهي تستمتع بقضاء أوقات سعيدة على شاطئ البحر وفي أماكن أخرى مختلفة.

وظهرت طافش في الصورة الأولى تستعرض جمالها ومفاتنها بفستان مزركش طويل، مكشوف الصدر والذراعين بالكامل وبدون حمالة الصدر، فيما ظهرت في الصورة الثانية بفستان قصير مكشوف الصدر والذراعين وتعمدت فيها أيضا عدم ارتداء حمالة الصدر ، والصورتين التقطت لها على شاطئ البحر.

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أما الصورة الثالثة المتداولة مع الصورتين السابقتين ، فظهرت فيها بصدر مكشوف بالكامل وتسريحة شعر معقودة وسط رأسها، ويبدو أنها التقطت لها في إحدى الفعاليات الفنية التي نظمت الفترة الماضية.

وتعرضت النجمة السورية، لانتقادات من قبل بعض المتابعين، بسبب عدم ارتدائها لحمالة صدر ، ووصف عدد منهم إطلالاتها الثلاث بالفاضحة.

وتشارك نسرين طافش حاليا في مسلسلها الجديد «الوجه الآخر» الذي يعرض على شبكة «سي بي سي» في الثامنة مساءً من السبت إلى الأربعاء وهو قصة ماجد المصري وسيناريو وحوار فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش، ويشارك في البطولة إلى جانب نسرين، ماجد المصري وندا موسى ومادلين طبر وأحمد سلامة.

ويناقش المسلسل العديد من الأزمات والعلاقات الإنسانية المتداخلة، ويتعرض للكثير من القضايا فى إطار درامي شيق.





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