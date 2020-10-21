هيا مرعشلي تستحم عارية في أجرأ مشهد إغراء.. شاهد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٣:٤٧ مساءً (دوت الخليج)

تداول رواد التواصل الاجتماعي وجمهور الفنانة السورية الصاعدة هيا مرعشلي، صورة مسربة تنشر لأول مرة ظهرت فيها بشكل عاري تماما. ويبدو من الصورة، بأن الفنانة مرعشلي كانت لا ترتدي أي شيء على جسمها في لقطة من أحد أعمالها القديمة. للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً: بدون ملابس.. تسريب صورة لـ هيا مرعشلي يحول موقع إنستغرام إلى نار ملتهبة (شاهد) ديما صادق تشن هجوماً عنيفا على نينا عبد الملك وتصفها بـ"الحمقاء".. والسبب فيديو صادم بدون حمالة صدر.. نسرين طافش تستعرض مفاتنها وجمالها في إطلالات ساخنة (صور) من هو الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري.. شاهد شاهد حفل زفاف "العروس الي مش شبه أبوها" (صور) بعد سجنها بسبب الفيديو الإباحي.. الموت يفجع هيا الشعيبي اعتداء جنسي على طالبة أثناء حصة افتراضية على الانترنت.. والمعلمة ترصد الجريمة 10 نصائح للحفاظ على جمالك في سن الأربعين مراهقة تصاب بحروق من الدرجة الثالثة بسبب شامبو مجدداً.. لورديانة تشعل السوشال ميديا بعد رقصتها على "إخواتي" (فيديو) المودل أنسام تثير موجة جدل بعد ظهورها مكشوفة الصدر والبطن (فيديو) شاهد الطالبة التي نزعت اللباس الجامعي وارتدت الزي الملكي والشورت (صور) تصوير بطلة مسلسل قيامة عثمان خلسة وهي شبه عارية.. شاهد فوز العتيبي تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي.. شاهد فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز وضجت تعليقات المتابعين، بعد رؤية هذه الصورة وانهالت عليها التعلقيات الفاضحة والخادشة للحياء من جهة، ومن جهة علق البعض بعبارات الغزل والإعجاب بإطلالات الفنانة وجمالها الساحر.

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