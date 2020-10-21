نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر ديما صادق تشن هجوماً عنيفا على نينا عبد الملك وتصفها بـ"الحمقاء".. والسبب فيديو صادم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٠٥ مساءً (دوت الخليج )

وصفت الإعلامية اللبنانية ديما صادق ، مواطنتها الفنانة نينا عبد الملك ميلادها بـ"الحمقاء"، عقب تطرق الأخيرة في مقطع فيديو، إلى حقوق المرأة واعتبرت أن وظيفتها الحياتية هي التكاثر والولادة وتربية أطفالها، وأن هذا الهدف هو المتصدر على قائمة أولويات المرأة.

وقالت ديما صادق في هجومها العنيف على نينا عبد الملك، في تغريدة كتبتها على حسابها بموقع تويتر، أن "السوشال ميديا تمنح حق الكلام لفيالق من الحمقى، ممن كانوا يتكلمون في البارات فقط بعد تناول كأس من النبيذ، دون أن يتسببوا بأي ضرر للمجتمع، وكان يتم إسكاتهم فورا. أما الآن فلهم الحق بالكلام مثلهم مثل من يحمل جائزة نوبل. إنه غزو البلهاء"، الفيلسوف الإيطالي اومبرتو اكو".

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إلا أن الإعلامية اللبنانية، قامت بعد وقت قصير من نشر تغريدتها المتضمنة للهجوم على مواطنتها، بحذفها.

من جانبها قالت الصحفية اللبنانية لونا صفوان أن ‏نينا عبد الملك نسفت سنوات من الجهود الحقوقية من خلال فيديو أقل ما يُقال عنه إنه ناتج عن صبية لم تقرأ يوما في كتاب عن حقوق الإنسان أو حقوق المرأة، إذ إن "أسمى مهام المرأة هو أن تصبح أما وهون بتكون المرأة حقّقت ذاتها". وماذا عن المرأة التي لا تستطيع إنجاب الأطفال؟.

وكانت البداية بظهور الفنانة نينا عبد الملك برفقة زوجها الإعلامي السوري حسان الشيخ عبر مقطع فيديو ، وهي تتحدث عن موضوع شائك للغاية وهو "النسوية"؛ ما عرضها لهجوم كبير بخاصة لآنها اعتبرت أن وظيفة المرأة الحياتية هي التكاثر والولادة وتربية أطفالها، وأن هذا الهدف هو المتصدر على قائمة أولويات المرأة.

واعتبرت نينا عبد الملك أن كل إنسان لديه دوره في الحياة سواء الرجل أو المرأة فلا يجوز أن يكون هناك تساوٍ بين الاثنين. مؤكدة أنها ليست ضد الفكر الذي يعتبر أن دور المرأة في الحياة هو الزواج وإنجاب الأطفال وتأسيس عائلة ووضع أولادها كأولوية، ليبادرها زوجها بالقول :"احترم رأيك عشان هيك اتجوزتك".

وأضافت: "الوالد مهم جدا في العائلة، ولكن لا يمكنه لعب دور الأم التي بإمكانها أن تقوم بلعب دور الأب، في غيابه، فعمل المرأة الأول هو التكاثر وتربية الأطفال"، متسائلة: "ما بعرف ليه من يدعمون النسوية معصبين عالرجال، بخاصة ان الله أعطانا أسمى الوظائف بالحياة، فالدنيا أم، فلما تتمنون أن تكونوا رجالا وتتحملوا المسؤوليات الصعبة؟".

وكان اللافت، أن آراء نينا لاقت الكثير من ردود الفعل من قبل بعض المتابعين الذين قالوا بأنها لعبت دورا بإلغاء أهمية الأبّ في الحياة بكلّ ضمير مرتاح، مؤكدين أنه أسلوب طبقي بالنقاش.

في حين اعتبر آخرون أن كلام نينا منطقي ولا يخرج عن نطاق الوظائف الحياتية لجنس المرأة كون بنية جسمها هي المؤهلة للولادة، مشيرين إلى أن بعض التعبيرات خانت نينا، ولم تقصد أنها مع تعنيف أو عدم احترام المرأة، بل كانت واضحة بأنها مع العدل بين الرجل والمرأة.

واعتبر بعض المتابعين أن نينا عبرت عن رأيها فقط، مستطردين بالقول: "بس شو عملوا للي عارضوها؟؟ مارسوا بحقها كل أنواع الترهيب المعنوي بس لأن رأيها مختلف.. وبس يخلصوا بيرفعوا شعار حرية الرأي والتعبير.. هذا نفاق".



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