10 نصائح للحفاظ على جمالك في سن الأربعين

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٢٠ مساءً (دوت الخليج)

بعد سن الأربعين أو ما بعده مرحلة جديدة ومختلفة في حياة المرأة، تعني سن النضوج العقلي والفكري، ولكنه قد يكون للكثيرات بداية التعرض لمشكلات صحية جديدة لم تكن تعاني منها، أو الإحساس بالاكتئاب خوفاً من تقدم العمر، لكن هذا الاعتقاد يعد من الاعتقادات القديمة الخاطئة، إذ نجد المرأة الآن تبدأ حياتها بعد سن الأربعين، إذ تبدأ في تحقيق أحلامها، وجني ثمرة كفاحها في الحياة سواء في العمل أو في حياتها الشخصية.

ولكن ماذا عن صحة المرأة في هذه السن، مرحلة كسائر مراحل العمر الطبيعية التي مرت بها المرأة منذ أن كانت طفلة صغيرة، ثم مراهقة، ثم شابة ناضجة، تغيرات فسيولوجية تطرأ على جسمها، وقد تنعكس بطبيعة الحال على الحالة النفسية والمزاجية لها، وهنا ينصح خبراء الصحة النفسية والاجتماعية المرأة ببعض النصائح التي تجعلها تعبر هذه المرحلة بشكل طبيعي، يجعلها تستمتع بحياتها في سن النضوج.

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خبيرة التجميل منى اليماني، تقدم بعض النصائح الفعالة للعناية بالبشرة بعد سن الأربعين.

1 - تقشير البشرة احرصي على تقشير البشرة بانتظام؛ لإزالة خلايا الجلد الميت. اختاري الأنواع المناسبة لبشرتك من المقشر. فإن كنت من أصحاب البشرة الجافة، فستحتاجين لاستعمال مقشر كريمي يساعد على تنظيف البشرة مع الترطيب. أما في حالة البشرة الدهنية، استخدمي جل مقشر يساعد على التحكم في إفراز الزيوت مع تنظيف البشرة.

2 - لا تهملي الترطيب فمع التقدم في العمر، تصبح البشرة أكثر جفافاً نتيجة لضعف نشاط الغدد الدهنية التي تفرز الزيوت الطبيعية داخل خلايا البشرة. استخدمي كريماً مرطباً خفيفاً يساعد على تنعيم البشرة وتغذيتها.

3 - الخلطات الطبيعية احرصي على تطبيق الخلطات الطبيعية، التي تساعد على ترطيب البشرة. فيمكنك استخدام الخلطات المنزلية البسيطة كقناع الموز، قومي بهرس ثمرة من الموز، ثم اخلطيها مع الزبادي والعسل. ثم ضعي الخليط على بشرة الوجه والرقبة حتى يجف تماماً، ثم يغسل جيداً بالماء الفاتر.

العناية بالعينين بعد سن الأربعين

4 - اعتني بعينيك الخطوط الدقيقة والتجاعيد حول العينين هي أولى علامات الشيخوخة. لذلك، احرصي على استخدام كريمات العينين أو جل لمنطقة ما تحت العينين لتغذيتها والتخلص من الخطوط الدقيقة والتجاعيد خاصة أثناء النوم.

5 - اختاري الماكياج المناسب

الماكياج المناسب للمرأة بعد سن الأربعين هو السر وراء الطلة الشبابية. استخدمي الماكياج الهادئ والطبيعي، وليس الصاخب. فللعينين، تجنبي استخدام الظلال اللامعة، وبدلاً منها استخدمي الظلال الهادئة. وللشفاه، استخدمي الألوان الفاتحة كالروز أو البني، وتجنبي تماماً استعمال ملمع الشفاه. أما بالنسبة لحمرة الخدود، فاستعملي الحد الأدنى منها مع استخدام البريمر لكن بجودة عالية.

6 - تجنبي أشعة الشمس حاولي قدر الإمكان تجنب أشعة الشمس. فإن كان من اللازم الخروج والتعرض لأشعة الشمس، فاحرصي على استعمال الواقي من الشمس. فالتعرض المستمر لأشعة الشمس قد يتسبب في تلف خلايا البشرة. استعملي واقياً من الشمس مع معامل الحماية من الشمس 15 على الأقل.

7 - تخلصي من البقع الداكنة الندبات، البقع الداكنة، النمش، والصبغات الزائدة كلها من علامات الشيخوخة. استعملي مصححاً لبقع البشرة ويفضل الذي يحتوي على فيتامين C، واستخدميه على أماكن البقع الداكنة بانتظام.

أهمية النظام الغذائي المتوازن بعد سن الأربعين

8 - اتبعي نظاماً غذائياً متوازناً احرصي على تناول وجبات غذائية متوازنة. تناولي الخضراوات والفواكه الطازجة خلال نظامك الغذائي. اشربي ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء خلال اليوم، حيث يساعد ذلك على تنقية الجسم من السموم. تجنبي التدخين ومشروبات الكافيين فهي تضر ببشرتك.

9 - الكريمات الليلية استخدمي الكريمات الليلية للعناية بالبشرة بانتظام كجزء من روتينك اليومي. أيضاً، لا بد من إزالة الماكياج باستخدام منظف خفيف للبشرة لضمان إزالة جميع الرواسب على البشرة. واحرصي أيضاً على استخدام الكريم الليلي قبل الذهاب للنوم، كي تتمتعي ببشرة مشرقة ونضرة مع الاستخدام المنتظم.

10 - أحبي نفسك وحافظي على اللياقة البدنية فهذه هي أهم العوامل كي تحتفظي بجمالك. كوني جميلة من الداخل، واذهبي للتمشية في الحدائق للحفاظ على لياقتك البدنية. احرصي دائماً على الأفكار الإيجابية، فينعكس ذلك على بشرتك.



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