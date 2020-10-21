نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر اعتداء جنسي على طالبة أثناء حصة افتراضية على الانترنت.. والمعلمة ترصد الجريمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٠ مساءً (دوت الخليج)

رصدت مُعلمة تقدم دروسها عن بُعد تعرض إحدى طالبتها والتي تبلغ من العمر 7 سنوات لتحرشٍ جنسي من قِبل رجل أثناء درس عبر الإنترنت.

وبحسب صحيفة "شيكاغو تريبيون" الأمريكية، فقد كانت الفتاة تشارك في الدرس الافتراضي عندما شاهدت المُعلمة أن رجلًا ينفذ اعتداء جنسي مروعًا بحقها.

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

بدون ملابس.. تسريب صورة لـ هيا مرعشلي يحول موقع إنستغرام إلى نار ملتهبة (شاهد)

هيا مرعشلي تستحم عارية في أجرأ مشهد إغراء.. شاهد

ديما صادق تشن هجوماً عنيفا على نينا عبد الملك وتصفها بـ"الحمقاء".. والسبب فيديو صادم

بدون حمالة صدر.. نسرين طافش تستعرض مفاتنها وجمالها في إطلالات ساخنة (صور)

من هو الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري.. شاهد

شاهد حفل زفاف "العروس الي مش شبه أبوها" (صور)

بعد سجنها بسبب الفيديو الإباحي.. الموت يفجع هيا الشعيبي

10 نصائح للحفاظ على جمالك في سن الأربعين

مراهقة تصاب بحروق من الدرجة الثالثة بسبب شامبو

مجدداً.. لورديانة تشعل السوشال ميديا بعد رقصتها على "إخواتي" (فيديو)

المودل أنسام تثير موجة جدل بعد ظهورها مكشوفة الصدر والبطن (فيديو)

شاهد الطالبة التي نزعت اللباس الجامعي وارتدت الزي الملكي والشورت (صور)

تصوير بطلة مسلسل قيامة عثمان خلسة وهي شبه عارية.. شاهد

فوز العتيبي تصدم الجمهور بعمرها الحقيقي.. شاهد

فنان إيطالي يفجر مفاجأة: عاشرت إيفانكا ترامب وهي مقرفة ومثيرة للاشمئزاز

​

وأشارت الصحيفة الى أن المعلمة قامت باستدعاء الشرطة والتي بدورها توجهت مسرعة الى منزل الطالبة.

وذكرت الصحيفة أن محققي شرطة شيكاغو استجوبوا الرجل المشتبه به في الاعتداء الجنسي على الطفلة أثناء تلقيها دروسها عن بُعد.

وتم نقل الفتاة إلى مستشفى الأطفال بعد الهجوم في منزلها الكائن في حي ويست تشيسترفيلد على الجانب الجنوبي من المدينة.

عندما وصل الضباط إلى هناك، تعرفت الفتاة على مهاجمها وتم القبض عليه.

​

وقال المتحدث باسم الشرطة "أنتوني سبيكوزا" إنه حتى بعد ظهر الجمعة، كان الرجل لا يزال قيد الاستجواب ولم يتم توجيه أي تهم إليه.

من جهتها وصفت "جانيس جاكسون"، المديرة التنفيذية لمدارس شيكاغو العامة، الموقف بأنه "مقلق".

يذكر أن جائحة "كورونا" أجبرت الأطفال من جميع أنحاء العالم على مشاركة دروسهم عبر الإنترنت، ولكن يبدو أن الأشخاص الموجودين في المنزل معهم لا يفهمون دائمًا أنظمة الاتصالات ثنائية الاتجاه المستخدمة حتى يتمكن المعلمون من رؤية ما يحدث في منزل الطفل أمام كاميرات الويب الخاصة بهم.



انقر هنا للانضمام لقناتنا على التيلجرام