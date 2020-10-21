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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تصدر وسم “تتزوجي مليونير شايب” حول زواج الفتيات من كبار السن الأغنياء الترند مرة أخرى على موقع تويتر في المملكة وسط تعليقات وأراء متباينة.

تعليقات متباينة

وتباينت التعليقات بين السخرية والجدية، فرأت بعض الفتيات أن الزواج من أجل المال لن يدوم كثيرا، فيما قالت بعض المشاركات إنهن ليس لديهن أي مشكلة في الزواج من كبار السن ولا يشكل عيبا، إذا كان الشايب مثل جورج كلوني وبعض المشاهير من كبار السن.

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فتاة سعودية تفاجئ الجميع بعد عرض بالزواج من مليونير شايب!!: أتزوجه وأتزوج أبوه

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بينما سخر العديد من الشبان المشاركين في الهاشتاق من الشيبان والفتيات بتعليقات وصور ساخرة، مؤكدين أن الزواج من أجل المال هو زواج يكون هدفه المتعة المادية، ويزول هذا الأمر في وقت قريب بعد الزواج، وتعود الفتاة إلى ما كانت عليه .

أتزوج أبوه

وكان من بين التعليقات ما قالته فتاة “‏أيوه وبعدين يموت واخذ حلاله وأتزوج واحد حلو ، أموري طيبة صح”. فيما سخرت أخرى تقول : “أتزوجه وأتزوج أبوه وين المليون قصدي وينه ذا الشايب”.