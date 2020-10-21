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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نشرت وكالة اسوشيتد برس فيديو من مدينة برشلونة الإسبانية يظهر مظاهرة أطباء المدينة وبعضهم في ملابس داخلية فقط وهم يحتجون على قلة الراحة وتدني الرواتب وقلة الإشراف وسط انتشار كورونا.

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أطباء يتظاهرون "بالملابس الداخلية" بسبب فيروس كورونا! (فيديو)

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وأفادت بيانات وزارة الصحة الإسبانية بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في إسبانيا خلال الأسبوعين الماضيين بواقع 152 ألف حالة.



وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، الثلاثاء، بارتفاع عدد الإصابات بالفيروس حتى الآن إلى 988322 حالة مقابل 974449 في إحصائية أمس الاثنين، موضحة أن الساعات الـ24 الماضية شهدت تسجيل 5.3 ألف مصاب بينما تم رصد الحالات الجديدة الأخرى في وقت سابق من الأسبوع لكنه تم إدراجها في البيانات الرسمية اليوم فقط.

وأضافت الوزارة أنها رصدت نحو 152 ألف إصابة خلال الأسبوعين الماضيين منها حوالي 80 ألفا في الأسبوع الأخير.

كما بلغت حصيلة الوفيات جراء الجائحة في إسبانيا 34210، بينها 553 حالة تم تسجيلها خلال الأسبوع الماضي.

وتعتبر إسبانيا الدولة الأولى في غرب أوروبا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، وتشهد البلاد في الأسابيع الأخيرة ارتفاعات كبيرة للحالات الجديدة.

وفي هذا السياق أعلن وزير الصحة الإسباني، سالفادور سيلا، الثلاثاء، أن حكومة البلاد تدرس فرض قيود عامة جديدة لاحتواء التفشي بينها حظر ليلي في المناطق الأكثر تضررا.