نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وفاة داعية إسلامي كبير في الكويت وهذا سبب الوفاة (الاسم) على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - توفي اليوم الأربعاء الموافق 21 / أكتوبر / 2020 م الداعية الكويتي المشهور الشيخ الدكتور فلاح مندكار، وذلك عقب صراع طويل مع المرض حيث كان يشعر بالمرض والتعب وبعدها تم إدخاله المشفى لتلقي العلاج اللزم ولكنه توفي.

ونشر حساب الشيخ فلاح مندكار الحقيقي على منصة تويتر تغريدة جاء فيها : إنا لله وإنا إلية راجعون لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شئ عنده بأجل مسمى ، توفي اليوم شيخنا فلاح مندكار رحمه الله ، وأعظم الله أجرنا وأجركم وأجر كل المسلمين وسنوافيكم بدفنه

قد يهمك أيضًا:

وفاة داعية إسلامي كبير في الكويت وهذا سبب الوفاة (الاسم)

ظهور أعراض "خطيرة" لفيروس كورونا بعد شفاء المصابين

أطباء يتظاهرون "بالملابس الداخلية" بسبب فيروس كورونا! (فيديو)

فتاة سعودية تفاجئ الجميع بعد عرض بالزواج من مليونير شايب!!: أتزوجه وأتزوج أبوه

أسرة عادل إمام تتركه بمارينا وتعود إلى القاهرة لهذا السبب المفاجئ.. وأسرته ترحل عنه

رائحة الفم الكريهة تكشف أسراراً خطيرة بشأن صحتك



السعودية.. الحكومة تعدل قراراتها بشأن التعامل مع أولاد المواطنة من زوج أجنبي



إماراتي مقرب من ابن زايد يهاجم النبي محمد ويتهمه بظلم اليهود.. ويطالب السعودية بتعويضهم وتجنيس الإسرائيليين



يا خسارة تربيتكم.. كويتي يستنجد بالشرطة بعدما اعتدى فلذات كبده عليه وأطلقوا الرصاص على منزله!



لبناني يدق على قبر والده بعدما اخبروه انه عاد للحياة.. وعندها كانت الصدمة!



أطعمة شائعة تعجل بالشيخوخة وتزيد خطر الإصابة بأمراض القلب وتلف الأوعية الدموية!



لتجنب الإصابة بفيروس كورونا في المطاعم.. إليك 10 نصائح ضرورية لا تتجاهلها

قبل شراء "لابتوب".. إليك المواصفات الأهم.. وخبير يحذر من شراء هذه الأجهزة

​

وحول وعكته الصحية التي كان عانى منها الراحل ، وضح على حسابه تغريدة كان مضمونها انتهاء تطورات الحالة الصحية لدى الدكتور فلاح مندكار: لله الحمد كثير .. افضل حال ، تم تخفيف جهاز الأوكسجين عليه وإنزيمات القلب ارتفاعها سهل ، وننتظر الآن أن يتنفس دون الحاجة للجهاز؛ ليرفع الأطباء التخدير عنه ، و نسأل الله له السلامة والعافية العاجله

فلاح مندكار

اسمه الكامل هو فلاح بن إسماعيل بن أحمد مندكار ، ولد فلاح مندكار في سنة 1950 م ، وهو حاصل على درجة البكالوريوس بمعدل امتياز ، وحاصل على درجة الماجستير بامتياز أيضا ، وحاصل على درجة الدكتوراة بمعدل امتياز مع مرتبة الشرف .