ابنة بطلة مسلسل البرنس المراهقة تخطف الأنظار بجمالها الخارق

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٢٦ مساءً (دوت الخليج)

استرجع متابعو مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمايا، ابنة الفنانة المصرية روجينا والفنان أشرف زكي، في إطلالة نادرة لها، وتبين من خلالها أن الشابة تشبه والدتها إلى حد كبير. وركّز على هذا الشبه الكثير من تعليقات المتابعين الذين رأوا أن مايا تتميز بملامح ناعمة وتتشارك الكثير من التفاصيل مع والدتها الممثلة.

يُشار إلى أن روجينا كانت قد نشرت صورة لابنتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام" وأرفقتها بتعليق أوضحت فيه أن درجة الشبه بينهما كبيرة جداً، وكتبت: "النسخة الأصغر مني".

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يُذكر أن أخباراً شاعت أخيراً تفيد باحتمال استقالة الفنانة أشرف زكي من منصب نقيب الممثلين، وهو ما نفاه في تصريحات خاصة لـ"لها" مؤكداً أن هذه الأخبار ليست صحيحة. وفي المقابل، قال زكي إنه باقٍ في منصبه إلى أن يحين موعد انعقاد الجمعية العمومية للنقابة في كانون الأول (ديسمبر) المقبل (2020، لافتاً إلى أن قراراه هذا نابع من رغبته في إتاحة الفرصة لمن يرى من الأعضاء أنه قادر على حلّ مشكلة التشغيل ليحلّ محله، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح.





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