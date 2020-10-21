نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وهي تحتضن شاب غريب.. إبنة عمرو دياب تنشر صور فاضحة.. والجمهور: أبوها فين يا جدعان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٥ مساءً (دوت الخليج )

أثارت "جنا" إبنة الفنان عمرو دياب، موجة جدل بين متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستغرام"، بعد نشرها صورتي إغراء جريئة تجمعها بشاب غريب.

وظهرت إبنة الفنان المصري في الصورتين التي شاركت بهما جمهورها عبر حسابها على موقع إنستغرام، وهي تحتضن الشاب الغريب الذي برفقتها، وتقوم بحركات إغراء جريئة، منها إخراج لسانها والعض عليه بأسنانها، والنظر بطريقة توحي بفقدانها السيطرة على نفسها.

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أما الشاب الظاهر في الصورتين، فبدأ مشغولا بهاتفه المحمول دون أن يبدي أي تفاعل مع ما تغمره به صديقته جنا ، من أحضان واحتكاك صدرها المكشوف به، وكأنه صنم لا يتحرك .بحسب بعض المتابعين.

وخلال التعليقات، وجه الكثير من المتابعين لإبنة الفنان عمرو دياب، انتقادات حادة ، وتساءل آخرون عن العلاقة التي تربطها بذلك الشاب ، وعن موقف والدها تجاهها، وجاءت بعض هذه التساؤلات على النحو التالي :

"ده خطيبك ده ولا داه عادي ولا إيه؟"، "أومال بابا فين؟"، "فين لقيتيه دا الولد؟" ، "ده مين الي متشعبطه فيه كدا" ، "بابا فين "، " أبوها فين يا جدعان، "هو بابا فين" ، " من داه يابنت".

https://www.instagram.com/p/CGk2kbHFB76/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/CGk2kbHFB76/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading A post shared by JUJU (@janadiab_) on Oct 20, 2020 at 11:43am PDT

وكانت صفحات فنية ورواد بموقع تويتر ، قد تداولوا قبل أيام قليلة، صور لإبنة الفنان عمرو دياب "جنا"، وهي تستعرض جسدها واردافها بحمالة صدر وبنطال ناعم وضيق باللون الأسود.

وظهرت الشابة جنا ، مكشوفة نصفها الأعلى ما عدى نهديها ، وبارزة لنصفها الأسفل ، وبخصلات شعر بنية انسيابية أنسدلت على ظهرها، ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.

واشتهرت جنا بإطلالاتها المثيرة للجدل على حساباتها بمواقع التواصل الإجتماعي منذ عدة سنوات.

يذكر أن الهضبة عمرو دياب كان قد فاجأ جمهوره بتعاونه مع إبنته جنا لأول مرة في ألبوم "سهران" من خلال أغنية "جميلة" التي ‏جمعت بينهما.‏



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