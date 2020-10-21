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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلن موقع تويتر، اليوم الأربعاء، عن إيقاف خاصية إعادة التغريدة (رتويت) مؤقتا، وذلك ضمن حملة الموقع “للحد من انتشار المعلومات المضللة” خلال الانتخابات الأميركية.

وسيتم إيقاف خاصية إعادة التغريدة لجميع المستخدمين في كل دول العالم، بما فيها إعادة التغريدة للمستخدم نفسه، وذلك حتى 3 نوفمبر المقبل، وهو موعد الانتخابات بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه جو بايدن.

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تويتر يكشف سبب إيقاف خدمة إعادة التغريد

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وسمح تويتر بإعادة اقتباس التغريدة مع التعليق، لكن خاصية التغريدة ستوقف متوقفة لفترة مؤقتة، فيما يستطيع المستخدم أن يقتبس التغريدة دون أن يعلق عليها.

تأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن “النهج” المتبع من موقع التواصل الاجتماعي، “لحماية نزاهة انتخابات 2020″، في الوقت الذي عبر فيه مغردون عن امتعاضهم من هذا الإيقاف.