نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالفيديو.. فوز الشطي تتفاجأ بزوجها القطري يقيم لها حفل ضخم.. فما المناسبة وكيف علقت؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٠ مساءً (دوت الخليج )

تفاجأت الفنانة الكويتية فوز الشطي بإقامة زوجها رجل الأعمال أحمد القطري، لها حفل ضخم أثار انتقاد العديد من جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت الفنانة فوز التي يصادف اليوم 21 أكتوبر عيد ميلادها ميلادها الـ37 بمقطع فيديو عبر حسابها بسناب شات أظهر فخامة وبذاخة الحفل الذي أقامه زوجها بهذه المناسبة . بحسب المتابعين.

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وأظهر الفيديو تخصيص مكان كبير لإقامة الحفل والورود وقوالب الحلوى في أرجاء المكان، إضافة إلى قطع الحلي، عبارة عن عقود من الذهب أو الجواهر.

كما ظهر زوج الشطي وهو يشرف بنفسه على جاهزية الحفل بينما كانت عازفة العود تضفي أصواتا هادئة على المكان في جو رومانسي نادر.

وعبرت الشطي عن سعادتها بهذا الحفل الرائع، وعلقت على صورة زوجها بقولها:" حبيبي اللي مفاجئني الله لا يحرمني منك".

وحظي الحفل بتفاعل واسع بين المتابعين، وتباينت تعليقاتهم بين المعبر عن اندهاشه لضخامة الحفل وبين المنتقد للمبالغة والبذخ والتباهي .. وكتب أحد التابعين: "زحمة وفشخرة على الفاضي"، وأضافت متابعة: "الشيئ الوحيد اللي عجبني في الحفل الأكسسوارات الهدايا فقط"، واصفة الحفل بغير المرتب.

كما هاجم آخرون الحفل وتساءلوا: "ليش هذا البذخ والإسرف" و"ليش كل هذه الكيكة تكفي تكفى"، في حين قال بعضهم إن فوز تستحق.

وكانت النيابة العامة في الكويت أصدرت مؤخرا قرارًا بتجميد أرصدة الفنانة فوز الشطي، بعد تقديم بلاغ ضدها من قبل وحدة التحريات المالية، بتهمة غسيل الأموال لتخرج الفنانة الشطي، كاشفة عن مصدر ثروتها، مؤكدة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه التشهير بسمعتها.

وقالت الشطي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في تطبيق سناب شات، حينها، إنها "تعمل بالوسط الفني منذ عام 2008، أي أكثر من 13 عاما، وأي أموال موجودة في حسابها فهي من مجهودها الخالص"، وأضافت: "أنا أجلس 12 ساعة في اللوكيشن يوميًا للتصوير".

وتابعت: "أي أموال زائدة لديها فهو من خير زوجي، كوني متزوجة من رجل أعمال.. وأنا كويتية أبا عن جد ومن يريد أوراق أو إثباتات أو سؤالي بشأن مصدر أموالي فلا مشكلة لدي في ذلك، إلا أنه ليس من حق أحد التشهير بي".

يذكر أن الفنانة الكويتية فوز الشطي، احتفلت بزواجها من رحل الأعمال أحمد القطري في ديسمبر عام 2019 وقد أعلن زواجهما بشكل مفاجى بعدما ظهرت بحفل الزفاف دون أخبار وتصريحات صحفية حول نية الزواج تسبق هذا الزفاف.





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