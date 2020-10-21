نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر لم تحترم أسرة محمود ياسين.. ليلى علوي ترقص بهدوم العزا وتشعل غضب المصريين على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣١ مساءً (دوت الخليج)

حالة من الجدل الواسع أثارتها الفنانة المصرية ليلى علوي على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً بعدما فوجئ بها الجمهور ترقص وتغني في حفل المطرب المصري عمرو دياب الأخير، والذي أقيم بعد ساعات قليلة من عزاء الفنان المصري الراحل محمود ياسين.

فعبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، قامت ليلى علوي بمشاركة متابعيها مقطع فيديو لها من حفل عمرو دياب، الذي أقيم مساء الجمعة الماضية، حيث ظهرت فيه ترقص وتغني على أنغام أغنية بحبه.

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وأثار غضب الجمهور أن الممثلة المصرية ظهرت في الفيديو مرتدية نفس الملابس وقطع المجوهرات والاكسسوارات التي حضرت بها عزاء الفنان الراحل محمود ياسين، والذي أقيم في وقت مبكر من نفس اليوم.

وهاجم الكثيرون بعنف تصرف الفنانة المصرية، حيث قال أحدهم أنه لا يصح أبداً أن تحضر عزاء محمود ياسين ثم بعده حفلاً راقصاً لعمرو دياب، فيما انتقدها آخر بقوله أنها حتى لو حضرت الحفل، فما كان يجب أن تنشر فيديو راقص منه بعد حضور العزاء بساعات قليلة.

كما هاجمها ثالث بقوة وقال أنها كان يجب أن تحترم عائلة الفنان الراحل الذين قدمت إليهم واجب العزاء في وقت مبكر، لا أن تذهب إلى حفل غنائي وتنشر مقطعاً تظهر فيه وهي ترقص بانسجام.

جدير بالذكر أن الفنانة المصرية ليلى علوي مبتعدة عن مجالي السينما والتليفزيون منذ نحو 4 سنوات.

حيث كان آخر أعمالها السينمائية هو فيلم الماء والخضرة والوجه الحسن، الذي صدر عام 2016، وشاركها بطولته كل من: منة شلبي وباسم سمرة وأحمد داود ومحمد فراج، وكان من إخراج يسري نصر الله.





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