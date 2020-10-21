نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الكويت تضبط "عالم حواء" بتهمة نشر مقاطع إباحية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:٣٨ مساءً (دوت الخليج )

ضبطت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية في دولة الكويت، صاحبة حساب "عالم حواء"، الذي ينشر محتواه عبر تطبيق سناب شات، بتهمة نشر صور ومقاطع فيديوهات اباحية ، والتحريض على ارتكاب مثل هذه التجاوزات.

وعند مواجهة "عالم حواء" التي لم يكشف عن هويتها، بالتهم الموجهة إليها، أقرت بارتكابها كل ما نسب إليها، وتقرر إحالتها إلى النيابة العامة.

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وخلال الفترة الأخيرة، شن قطاع الأمن الجنائي في الكويت، حملة ضد المشاهير الذين ينشرون مقاطع وصوراً مخلة بالآداب، وسط تعهد رسمي باتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين.

ومن بين أولئك المشاهير، الفاشينيستا سارة الكندري، التي تم حجزها 21 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة نشر مقاطع وصفت بالفاضحة والمخالفة للآداب العامة.

ومؤخرًا، تم إبعاد المذيعة اللبنانية سازديل، والفاشينيستا الإيرانية شيرين بهمن، عن الكويت بتهم مشابهة.

ومن أبرز الذين تم إبعادهم عن الكويت، ما يسمى بـ "شهاب ملح إنستغرام"، الإيراني شهاب مرتضى غفوري، قبل نحو شهرين من الآن، بتهمة نشر مقاطع مخلة بالآداب..



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