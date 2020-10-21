كارثة.. فتاة تتحول إلى كائن مرعب بعد خضوعها لعملية تجميل (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٧:١١ مساءً (دوت الخليج )

تحولت ملامح وجه فتاة في مقتبل العمر ، إلى ملامح كائن مرعب ، بسبب فشل عملية تجميل خضعت لها مؤخرا في إحدى مراكز التجميل بتركيا.

وظهرت الفتاة، في هذه الكارثة الجديدة التي تخلفها مراكز التجميل، بوجه ضخم نتيجة انتفاخه وظهور عينيها غارقتان في الورم ، وشفتيها كأنها لكائن غير بشري.

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وتقدمت سيلينا فرح تشليشكان 24 عامًا، بشكوى إلى مكتب النيابة العامة، بعد وقوعها ضحية العمليات التجميلية.

وحسب صحيفة صباح المحلية، فقد تعرضت الشابة تشليشكان لتشوهات في الوجه جراء خضوعها لحقنة الشباب. عقب ذهابها إلى مركز تجميل في منطقة كوناك بمدينة إزمير الواقعة غرب الأناضول.

وذكرت سيلينا - من أم هولندية وأب تركي- أنها ذهبت إلى مركز التجميل بغرض عمل عناية وترطيب للبشرة بينما تم حقن بشرتها بنحو 200 حقنة في الوجه والرقبة.

وأشارت أنه ظهرت لديها بثور كثيرة وتورم في البشرة، لا سيما حول العينين والشفتين.

وأفادت الفتاة الضحية، أنها تقدمت بالشكوى ضد صاحب المركز لدى مكتب النيابة العامة في المنطقة لرفع دعوى قضائية ضده، بسبب تلقيها نتائج غير مرغوبة. على الرغم من إبلاغها المختصين بأنها لديها حساسية وأزمة.





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