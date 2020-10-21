نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بدون ملابس داخلية.. مي عمر تستعرض مفاتنها والجمهور: وين السنتيان على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٨:٣٣ مساءً (دوت الخليج)

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول صور للفنانة المصرية مي عمر ظهرت فيها بفستان أحمر مثير بدون حمالة صدر.

وتعود الصور المتداولة إلى حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي والذي خطفت فيه مي عمر بفستانها الذي أثار إعجاب الكثير وغضب البعض أيضاً كونه مكشوف إلى حد كبير.

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وعلق متابع على الصورة بالقول "فين السنتيان يا مي فيما قال آخر صدرها بيقفز من الفستان.

وكان آخر أعمال مى عمر مسلسل "الفتوة" والذى قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني نجلاء بدر فيما تعمل حاليا على تصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "لؤلؤ" استعدادا لعرضه في الموسم الشتوي الجديد 2021 .





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