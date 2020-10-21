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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعتبر الفنانة ياسمين صبري، من النجمات التي تحرص دائمًا على التواصل مع جمهورها، من خلال مشاركة جمهورها بالعديد من الأمور سواء فيما يخص كواليس أعمالها الفنية أو الشخصية.

وأثارت ياسمين الفترة الأخيرة التساؤلات حولها بعد نشرها صور تظهر بها برفقة شاب.

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من هو الرجل الثاني في حياة ياسمين صبري بعد زوجها؟.. شاهد المفاجأة من يكون؟؟

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وعلى الرغم من فارق السن بينهما إلا أن بينهما صفات مشتركة مثل حبهم للسفر وللماركات الغالية التي دائمًا أن تظهر بها ياسمين سواء في ملابسها أو الساعات او المجوهرات.

يذكر أن الفنانة ياسمين صبري، خاضت السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، والذي يعد ثاني بطولاتها في عالم الدراما التليفزيونية بعد مسلسل "حكايتي"، الذي عرض في رمضان عام 2019.