نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر بالوثيقة.. فضيحة فساد كبيرة لمسؤول بارز في الشرعية .. أصبح تاجر أسمدة سعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت وثيقة رسمية، عن تحول وكيل وزارة الزراعة في الحكومة اليمنية المعترف بها، إلى تاجر أسمدة سعودية.



وذكر المشهد اليمني أنهه تم حجز 1973 طن من سماد اليوريا بمبلغ مليونين وخمسمائة ريال سعودي، لمحمد احمد جزيلان، المعين وكيلا للزراعة.

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وأشارت الوثيقة الصادرة عن شركة الضيف للاستثمار الزراعي، أنه سيتم إيداع المبلغ من قبل فهيد حسن بن معيلي إلى حسابها ببنك الرياض.

ونوهت بأن أسعار اليوريا يتم تغييرها بداية كل شهر ميلادي من قبل شركة سابك.

يأتي ذلك في ظل ارتفاع جنوني لأسعار سماد اليوريا بصنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الانقلاب الحوثي، اذ وصل سعر الكيس الواحد عبوة 50 كيلو إلى حوالي مائة الف ريال يمني، خلال الخمس السنوات الماضية، بعد أن كان سعره لايتجاوز 5000 ريال يمني.