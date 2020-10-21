لعشاق هواتف سامسونغ .. تسريبات تكشف ملامح هاتف Galaxy S21 (شاهد)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يترقب عشاق هواتف سامسونغ إطلاق الهاتف الجديد Gаlaxy S21، فيما كشفت تسريبات عن أبرز ملامحه، والتي منها امتلاكه لماسح بصمات أصابع سريع الأداء.

ومن المتوقع، وفقا لمواقع مهتمة بالتقنية، أن يأتي الهاتف بنظام تشغيل Android 11، وبطاريات بسعة 4000 ملي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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لعشاق هواتف سامسونغ .. تسريبات تكشف ملامح هاتف Gаlaxy S21 (شاهد)

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وسيحتوي الهاتف على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة (64+12+12) ميجابيكسل، وتوضع هذه الكاميرات في إطار مستطيل الشكل مثبت على جانب الهيكل من الزاوية العلوية.

كما ستمتلك شاشة AMOLED عالية الدقة بمعدل تحديث 120 هرتز، ومعالجات Snapdragon 875 وExynоs 2100 الحديثة، فيما يتوقع أن يتم طرح هذا النوع من الهواتف في الربع الأول من العام المقبل.