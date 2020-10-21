بفستان عزاء.. ليلى علوي ترقص وتغني بجراءة وتتحول لحديث منصات التواصل (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٢ مساءً (دوت الخليج )

أشعلت الفنانة المصرية، ليلى علوي، منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي ترقص وتغني بجراءة كبيرة ولياقة عالية، بفستان عزاء .

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، فيديو الفنانة علوي على نطاق واسع، مؤكدين أن الفستان الذي ارتدته أثناء رقصتها وغنائها، نفس الفستان الذي شاركت به في واجب تقديم العزاء والمواساة لأسرة الفنان الكبير محمود ياسين، في رحيله.

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وذكروا بأنهم تفاجأوا برقصة وغناء الفنانة المصرية في آخر حفلات مواطنها الفنان عمرو دياب، عقب انصرافها من عزاء الفنان محمود ياسين مساء الجمعة، والذي حضرته ضمن عدد غفير من الفنانين.

وجاء تداول مقطع الفيديو عقب نشر "ليلى"، له بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي يتابعها عبره أكثر من 3 مليون و600 الف شخص، وبدت فيه وهي ترقص على أنغام "الهضبة"، ولفتت الأنظار إليها، بسبب الملابس التي ارتدتها، وهي الملابس ذاتها التي تواجدت بها أثناء تقديم واجب العزاء في محمود ياسين، وكذا بلياقتها العالية.

وظهرت الفنانة ليلى علوي في الفيديو، بملابس سوداء من الستان والدانتيل الأسود، مع الشعر المنسدل وأحمر الشفاه، ودخلت في وصلة رقص على أغنية الهضبة "بحبه" التي رددتها معه وهي ترقص.

وعقب نشرها للفيديو عبر حسابها بموقع فيسبوك انهالت التعليقات المعجبة والاطرائية والهجومية عليها من قبل متابعيها ، ومن التعليقات الهجومية قالت إحدى المتابعات: "كنتي بنفس اللبس في عزاء الفنان محمود يس إزاي يحصل ممكن يكون حضرتي الحفلة بنفس اللبس بس ما ينفعش تنزلي الفيديو في نفس الوقت".

وكتب متابع آخر منتقدا : "عيب فى نفس التوقيت يابنت الأصول لسه الفنان الكبير محمود ياسين متوفي ينفع طيب حتى احتفظي بالفيديو بعدين الله يرحمه يعنى انتم مامتحزنوش على حد عيب".

وعلقت أخرى: "نهار أبيض انتي مش كنتي في العزا بتاع محمود يس بالطقم ده الصبح عزا وبالليل رقص".

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ويوم رحيل الفنان محمود ياسين نعته الفنانة ليلى علوي، في منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك ، قائلة : "وداعا فتى الشاشة الأول وهرم من أهرام الفن والثقافة في مصر والوطن العربي وصاحب سنوات النجاح والخبرة والأعمال الخالدة .. إلى رحمة الله عزائي لأسرته وأحبابه الفنانة شهيرة وعمرو ورانيا محمود ياسين ومحبي فتى الشاشة جميعًا من المحيط الى الخليج". #محمود_ياسين

وكان الفنان الكبير محمود ياسين، قد رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح الأربعاء الماضى، عن عمر ناهز 79 عامًا، بعد أن أثرى الحياة الفنية بمئات الأعمال السينمائية والدرامية والاعلامية المهمة.

يذكر أن آخر أعمال ليلى علوي ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏"هي ‏ودافنشي" ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، ‏وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏"الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن"، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة، وهو ‏من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.



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