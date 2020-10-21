هكذا انتقمت عشيرة زوجة الفنان جلال الزين منه بعد انتحارها (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الاربعاء ، ٢١ اكتوبر ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٣٨ مساءً (دوت الخليج )

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر قيام عشيرة زوجة الفنان العراقي جلال الزين باحراق بيته، بعد أن قامت بالانتحار داخل بإطلاق النار على نفسها بسلاح كلاشينكوف .

وبيّن مقطع الفيديو تصاعد دخان من منزل الفنان العراقي بعد أن تم إضرام النار فيه، بينما فرق الإطفاء تحاول إيقاف الحريق .

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وفي وقت سابق أقدمت زوجة الفنان جلال الزين على الانتحار أثناء اقامتها داخل شقتهما في حي المنصور بالعاصمة بغداد، فيما كان الزوج يقضي أوقاته كالمعتاد في الملاهي الليلية.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن اقدام زوجة جلال الزين والتي تدعى نور كاظم على الانتحار جاء أثر خلاف بينهما بسبب رفض الزوج ترك أو تقليل الغناء في الملاهي الليلية الذي يستمر من المساء حتى الصباح يوميا.

وتبين أنّ الرصاصة التي اطلقتها على نفسها أصابتها في منطقة الصدر ولقيت حتفها على الفور.

وقال مصدر امني مطلع في العراق أن الحديث يدور حول انتحار. ولم يتم التأكد حتى اللحظة ما إذا كان الحدث انتحاراً أو قتل.

كما ونشر الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من داخل الغرفة التي انتحرت فيها زوجة الفنان العراقي جلال الزين. ويُظهر من خلاله اختراق رصاصة الحائط. وظهرت دماء الفتاة على الأرض .



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